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Política Montevideo | conferencia | población

sexta reunión

Montevideo es sede de Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo

Referentes de América Latina debaten en Montevideo sobre envejecimiento, cuidados y derechos en la Conferencia Regional de Población.

Conferencia regional en Montevideo

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Del 18 al 20 de agosto, la ciudad de Montevideo se convierte en el epicentro del debate regional al acoger la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El encuentro reúne a representantes de distintos gobiernos y organismos internacionales con el objetivo de abordar las transformaciones demográficas de la región y promover políticas públicas basadas en los derechos humanos, la equidad y la solidaridad intergeneracional.

El objetivo de la conferencia

La actividad toma como pilar fundamental el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, marco de referencia en la región para el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. A lo largo de tres jornadas, acompañadas por 30 eventos paralelos, las delegaciones profundizan en cuatro ejes prioritarios: la disminución de la fecundidad, el envejecimiento poblacional y los cuidados de largo plazo, la solidaridad entre generaciones y el diseño de políticas públicas ante el nuevo escenario demográfico.

Durante la ceremonia de apertura, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, alertó sobre la magnitud de estos cambios al señalar que para el año 2050 una de cada cuatro personas en la región será mayor de 60 años. Este fenómeno se da en un continente de 672 millones de habitantes que enfrenta la reducción de la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la reconfiguración familiar y un crecimiento de los flujos migratorios. En ese mismo sentido, la directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Diene Keita, valoró el Consenso de Montevideo como un ejemplo de multilateralismo impulsado por personas que reafirma la dignidad y la igualdad, al tiempo que destacó el liderazgo internacional de Uruguay en estas materias.

La presentación de Lustemberg

En representación del Gobierno uruguayo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, enfatizó en su discurso que la construcción de sociedades más justas e inclusivas requiere un compromiso firme con el cuidado y la autonomía individual. Lustemberg aseveró que un país que no cuida a sus niños y niñas, ni garantiza el derecho al cuidado durante toda la vida, no se cuida a sí mismo. Asimismo, destacó que al Estado le corresponde un respeto absoluto hacia las decisiones de cada mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida, recordando los avances normativos del país en materia de libertades y derechos fundamentales.

El encuentro cuenta con una destacada presencia de autoridades nacionales e internacionales, entre los que se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni. En el cierre de la jornada inaugural, las autoridades coincidieron en que el desarrollo de los países solo puede sostenerse sobre democracias sólidas e inclusivas, donde la participación ciudadana y la justicia social sean la base de la convivencia pacífica.

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