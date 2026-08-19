Del 18 al 20 de agosto, la ciudad de Montevideo se convierte en el epicentro del debate regional al acoger la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. El encuentro reúne a representantes de distintos gobiernos y organismos internacionales con el objetivo de abordar las transformaciones demográficas de la región y promover políticas públicas basadas en los derechos humanos, la equidad y la solidaridad intergeneracional.
sexta reunión
Montevideo es sede de Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
Referentes de América Latina debaten en Montevideo sobre envejecimiento, cuidados y derechos en la Conferencia Regional de Población.