Montevideo es sede de Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo

La presentación de Lustemberg

En representación del Gobierno uruguayo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, enfatizó en su discurso que la construcción de sociedades más justas e inclusivas requiere un compromiso firme con el cuidado y la autonomía individual. Lustemberg aseveró que un país que no cuida a sus niños y niñas, ni garantiza el derecho al cuidado durante toda la vida, no se cuida a sí mismo. Asimismo, destacó que al Estado le corresponde un respeto absoluto hacia las decisiones de cada mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida, recordando los avances normativos del país en materia de libertades y derechos fundamentales.

El encuentro cuenta con una destacada presencia de autoridades nacionales e internacionales, entre los que se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni. En el cierre de la jornada inaugural, las autoridades coincidieron en que el desarrollo de los países solo puede sostenerse sobre democracias sólidas e inclusivas, donde la participación ciudadana y la justicia social sean la base de la convivencia pacífica.