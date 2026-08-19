Femicidio en Villa Española: hombre de 28 años asesinó a su pareja de varias puñaladas y fue detenido

Personal de Policía Científica acudió a la escena del crimen para realizar el relevamiento técnico correspondiente, cuyos peritajes descartaron de plano la versión del agresor y confirmaron la naturaleza homicida de las lesiones. El presunto atacante, que cuenta con antecedentes penales por hurto y violencia privada, además de indagatorias previas por violencia doméstica y problemas de consumo problemático de drogas, fue detenido en el lugar.

Vecinos del lugar manifestaron a los medios que la pareja mantenía una relación de pocos meses —habría comenzado en mayo, tras la liberación del hombre de un centro penitenciario— y que existían antecedentes de maltratos físicos, aunque la Policía no constató registros previos de denuncias formales entre ambos.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Fiscalía de Homicidios de 1.° turno, quienes continúan recolectando pruebas y elementos probatorios bajo la carátula de femicidio. La presunta arma homicida ya fue incautada por los investigadores.