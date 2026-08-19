Femicidio en Villa Española: hombre de 28 años asesinó a su pareja de varias puñaladas y fue detenido

Un nuevo hecho de violencia extrema conmociona a la capital con otro femicidio. Una mujer de 33 años fue asesinada este martes por la noche en su vivienda ubicada en el barrio Villa Española, tras ser atacada con un arma blanca por su pareja, un hombre de 28 años que ya fue detenido por las autoridades policiales.
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Femicidio
El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 22:40 horas en una finca situada en la intersección de las calles Himalaya y Gobernador Viana. De acuerdo con la información policial recabada, la agresión se produjo en el dormitorio de la víctima.
Una de las hijas de la mujer, una adolescente de 16 años, acudió al lugar tras escuchar los gritos y encontró a su madre gravemente herida. En ese momento, el agresor intentó encubrir el crimen al alegar que la propia víctima se había provocado las lesiones en un presunto intento de autoeliminación. La otra hija de la víctima, de 19 años, la trasladó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Pasteur, donde lamentablemente se constató su fallecimiento a causa de las múltiples puñaladas recibidas.
Personal de Policía Científica acudió a la escena del crimen para realizar el relevamiento técnico correspondiente, cuyos peritajes descartaron de plano la versión del agresor y confirmaron la naturaleza homicida de las lesiones. El presunto atacante, que cuenta con antecedentes penales por hurto y violencia privada, además de indagatorias previas por violencia doméstica y problemas de consumo problemático de drogas, fue detenido en el lugar.
Vecinos del lugar manifestaron a los medios que la pareja mantenía una relación de pocos meses —habría comenzado en mayo, tras la liberación del hombre de un centro penitenciario— y que existían antecedentes de maltratos físicos, aunque la Policía no constató registros previos de denuncias formales entre ambos.
La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Fiscalía de Homicidios de 1.° turno, quienes continúan recolectando pruebas y elementos probatorios bajo la carátula de femicidio. La presunta arma homicida ya fue incautada por los investigadores.