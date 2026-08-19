Explotan ediles de Artigas por designación de Caram con un salario mayor a 180 mil pesos

Explotó la oposición

Esta designación no fue vista con buenos ojos en filas de la oposición, empezando por el edil colorado Daniel Argañaraz, que fue uno de los denunciantes de Caram por el manejo de las horas extras. Argañaraz dijo a La Diaria que los “exdelincuentes pueden perfectamente volver a trabajar luego de haber pagado su pena, como en este caso y en el de Dos Santos”, pero Caram “no tiene ninguna experiencia en absolutamente nada de eso, no es profesional en esa área ni nada por el estilo”.

Agregó que “es una mala señal” para “la gente que se esfuerza con su trabajo, que estudia y se preocupa, cuando se designa a exconvictos para ocupar cargos que no son votados”. Por lo tanto, Argañaraz sostuvo que con Dos Santos, y ahora con Caram, en la Intendencia de Artigas están armando “un cuadro de excorruptos”.

“Entonces, sin duda alguna, como a todos los directores, lo vamos a estar mirando con lupa, y más con el antecedente de lo que pasó: él fue el que miró para el costado mientras pasaban todos estos robos de las horas extras”, finalizó.

Guillermo Gasteasoro, coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio de Artigas dijo a La Diaria “Hablando mal y pronto: como que la rosca sigue. Y estas son las cosas que a muchísima gente le caen mal y por eso cada vez cree menos en el sistema político”, aseguró.

El edil sostuvo que “hay muchísima gente que está indignada” con la designación de Caram al frente del Cecoed e insistió con que “estas decisiones son las que alejan a la gente del sistema político”.

Gasteasoro subrayó que Caram fue juzgado con prisión “por no cuidar los dineros públicos, se le venció el subsidio y ahora entra en un cargo de confianza”. Además, criticó que Caram haya señalado que su nuevo cargo no implica volver a la política: “Ocupa un cargo de confianza política por designación directa, con un grado de director, que le otorga el salario de 180 y pico de miles de pesos. Si esto no es volver a la política, ¿qué es?”.

Por último, el edil aclaró que “todos tenemos derecho a la rehabilitación”, pero este es un caso “totalmente diferente” porque “estamos hablando del uso y del manejo de los dineros públicos”.