Senado conmemoró los 60 años de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores

Durante su discurso, se detuvo en algunos hechos como el golpe de Estado de abril de 1964 en Brasil, lo que constituyó “un factor de la unidad” para el movimiento sindical uruguayo, y que a partir de esa experiencia resolvió que “en caso de que en Uruguay hubiera golpe de Estado, en Uruguay iba a haber huelga”.

Fundación y nueva agenda

Más adelante, hizo referencia a las conclusiones de una comisión investigadora parlamentaria que entre 1969 y 1970 documentó “las miles de circunstancias de tortura en las cárceles a militantes sociales y sindicales”. Con la aprobación de las medidas prontas de seguridad, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, hubo “5.300 trabajadores presos”. “Ese contexto es en el que tuvo que dar los primeros pasos la CNT: clausura, tortura, atentados, desapariciones”, subrayó.

Tras recordar que “la dictadura fue derrotada por la lucha del pueblo uruguayo”, precisó que la recuperación democrática “trajo otras agendas”, como “la lucha contra la impunidad en los 80, la lucha por la defensa de las empresas públicas y el organizarse en medio de la crisis del 2002 para intentar encontrar una salida a una situación compleja y dramática”.

“Hoy se cumplen 60 años de haber fundado la central más poderosa de la historia del país. Una central que cuando las papas quemaron supo estar a la altura de la historia, y pagó un precio altísimo, que pasa a ser una causa y una mochila en la espalda”, culminó.

Homenaje colorado

Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera destacó que a partir del Congreso de Unificación Sindical de 1966, “por primera vez en nuestra historia los trabajadores uruguayos tuvieron una sola casa”. Para el legislador, esto fue producto de la “grandeza” que tuvieron los dirigentes sindicales de aquel entonces de “entender que lo que unía –el salario, la jornada, la dignidad de trabajo– pesaba más que lo que los separaba”.

“Y esa unidad no se encerró en sí misma”, indicó, para agregar el ejemplo del Congreso del Pueblo: “No fue un acto de protesta, fue un esfuerzo por pensar el Uruguay y proponer soluciones. Uno puede compartir o no aquel programa, pero hay que reconocer que los trabajadores organizados eligieron el camino de la discusión y de la propuesta”.