Russo: "El Partido Nacional finge demencia" con el narcotráfico

El FA plantea rediscutir la financiación de los partidos políticos

Consultado sobre si la Mesa Departamental del FA discutió la filtración del narcotráfico en el segundo nivel del gobierno, y qué precupación tenía al respecto, Russo expresó: “Nosotros todavía no lo hemos tratado [el tema] en la mesa. Tenemos una mesa el próximo lunes 12 donde lo vamos a discutir, con otros elementos, como la resolución del Partido Nacional”.

No obstante, Russo explicó que la dirigencia frenteamplista ya mantuvo encuentros de coordinación para fijar una primera postura sobre el caso: “Esto se trató en una reunión que al principio que fue reservada, en la que estaba el presidente del FA, estaba yo, estaban los ediles, la coordinadora de los ediles y los coordinadores de la bancada parlamentaria. Y ahí resolvimos el comunicado que salió en el secretariado donde expresamos la preocupación por esta situación de que el narcotráfico irrumpió en la Junta Departamental", dijo aclarando que "en la política ya estaba".

“Ha habido una resolución también de los ediles con la preocupación de este tema, porque se ha volcado hacia los asesores, que también es un tema que deberíamos conversar y discutir. Pero no es el principal”, señaló.

Frente a esta situación, Russo señaló que una de las estrategias de la izquierda apunta a trabajar en el tema de la financiación de los partidos políticos, dotando de más rigor a la ley vigente. “Plantear a los partidos de la coalición aprobar una ley que sea más restrictiva con respecto al tema de financiamiento y que, por ejemplo, se esclarezca de dónde salen los fondos que vienen”.