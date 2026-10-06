Edil Gómez no pudo comprobar pagos al narco ñoqui y PN no le preguntó a dónde fue el dinero

Sin embargo, ante la Comisión de Ética del PN, Gómez no presentó ningún comprobante de transferencias de dinero que debería haberle realizado a su ex asesor Pablo Leiva durante los 10 meses que lo tuvo contratado en la JDM, explicó al programa "Así nos va" de Radio Carve, la presidenta de la Comisión de Ética del Partido Nacional, Carmen Asiaín, quien deslizó que esto configuraría una doble irregularidad.

No obstante, al ser consultada sobre el destino de esas partidas, la senadora del PN reconoció que ese aspecto no le fue consultado al joven edil y presidente de la Juventud Nacionalista.

De no poder justificar el destino de los $ 52 mil mensuales correspondientes a Leiva, Gómez habría cometido el delito de "enriquecimiento ilícito".