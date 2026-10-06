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Política edil | Gómez | dinero

¿A dónde fueron los $ 520 mil?

Edil Gómez no pudo comprobar pagos al narco ñoqui y PN no le preguntó a dónde fue el dinero

El edil blanco Gonzalo Gómez no presentó comprobantes de transferencias de dinero a Pablo Leiva durante los 10 meses que lo tuvo como asesor y el Comisión de Ética del Partido Nacional no le preguntó al respecto.

Edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez.

Edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Comité de Ética del Partido Nacional (PN) resolvió imponer una suspensión de dos años en sus derechos y obligaciones partidarias al edil de Montevideo, Gonzalo Gómez, debido a la opaca contratación, en diciembre de 2025, de Pablo Leiva, que fue condenado por lavado de activos y tráfico de municiones en el marco de la Operación Trazador.

Según la resolución publicada por el "honorable" Directorio del PN, aprobada por unanimidad de los integrantes del Comisión de Ética, la sanción se fundamentó de manera estricta en la "valoración ética respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes", tal como lo había reconocido el propio Gómez en una conferencia de prensa.

¿A dónde fueron a parar los 520 mil pesos del narco ñoqui Pablo Leiva?

En el marco del acuerdo alcanzado en la órbita del PN, Gómez ratificó su compromiso de devolver a la Junta Departamental de Montevideo (JDM) los montos erogados para el pago de los salarios de Leiva desde su contratación en diciembre de 2025.

Sin embargo, ante la Comisión de Ética del PN, Gómez no presentó ningún comprobante de transferencias de dinero que debería haberle realizado a su ex asesor Pablo Leiva durante los 10 meses que lo tuvo contratado en la JDM, explicó al programa "Así nos va" de Radio Carve, la presidenta de la Comisión de Ética del Partido Nacional, Carmen Asiaín, quien deslizó que esto configuraría una doble irregularidad.

No obstante, al ser consultada sobre el destino de esas partidas, la senadora del PN reconoció que ese aspecto no le fue consultado al joven edil y presidente de la Juventud Nacionalista.

De no poder justificar el destino de los $ 52 mil mensuales correspondientes a Leiva, Gómez habría cometido el delito de "enriquecimiento ilícito".

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