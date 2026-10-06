La Comité de Ética del Partido Nacional (PN) resolvió imponer una suspensión de dos años en sus derechos y obligaciones partidarias al edil de Montevideo, Gonzalo Gómez, debido a la opaca contratación, en diciembre de 2025, de Pablo Leiva, que fue condenado por lavado de activos y tráfico de municiones en el marco de la Operación Trazador.
¿A dónde fueron los $ 520 mil?
Edil Gómez no pudo comprobar pagos al narco ñoqui y PN no le preguntó a dónde fue el dinero
El edil blanco Gonzalo Gómez no presentó comprobantes de transferencias de dinero a Pablo Leiva durante los 10 meses que lo tuvo como asesor y el Comisión de Ética del Partido Nacional no le preguntó al respecto.