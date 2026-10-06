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Política Díaz | Mónica Ferrero | Operación Trazador

Polémica

Operación Trazador: Jorge Díaz lamentó que investigaciones de lavado y narcotráfico hayan sido separadas

“El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente (narcotráfico) y el delito de lavado, es una acción concreta que está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso, no se ha cumplido", dijo el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.

Jorge Díaz cuestionó decisión de Mónica Ferrero en Operación Trazador.

Jorge Díaz cuestionó decisión de Mónica Ferrero en Operación Trazador.

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Por Redacción Caras y Caretas

A instancias del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, este martes en Torre Ejecutiva se reunió a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos para analizar el caso por el que Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, fue condenado por lavado de dinero del narcotráfico en el marco de la Operación Trazador.

Tras la reunión, Díaz aseveró que en este caso "no funcionaron las alertas que debieron funcionar”, en referencia a los locales de cobranzas y “el uso de grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación".

Modificaciones a la Estrategia Nacional de Riesgo de Lavado de Activos

“Se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgo, aprobada en el año 2023, y que no contempla algunos riesgos que se vieron, aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad, por ejemplo la utilización de redes de pago que no están incluidas en la valoración nacional de riesgo”, explicó Díaz en rueda de prensa.

Díaz expresó que “lo que nos llevamos como deberes es trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos”.

“Hay un dato real, no funcionaron las alertas que debieron funcionar, el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgo, y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía”, dijo Díaz en referencia a la utilización de mucho dinero para pagar cuentas, con billetes de 100 y 200 pesos, como hacía Leiva en el Abitab de la esposa de Jorge Gandini y otros.

Díaz lamentó que Fiscalía haya separado investigaciones de lavado y narcotráfico

Asimismo, lamentó la decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, que resolvió que sea el fiscal Especializado de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez y no la fiscal de Estupefacientes de quien 1er Turno, Angelita Romano, quien continué la investigación de lavado activos de la red de narcotráfico para la que operaba Pablo Leiva.

El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado -eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia- y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”, explicó Díaz.

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