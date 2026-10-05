Llamado a sala de Besozzi se vota este lunes: "Entendemos que hay discrecionalidad", dijo edil del FA

"Hay una serie de dudas que como bancada no hemos logrado dilucidar o no hemos logrardo que la Intendencia nos haga llegar las respuesta a todas esas dudas", añadió.

El entrevistado recordó que a las cifras mencionadas se sumaron nuevos datos surgidos de la investigación del periodista Eduardo Preve, que identifica al edil titular y exintendente interino Raúl Bruno como propietario del padrón en donde funciona el taller con mayor facturación registrada. "Hay un vehículo en particular matriculado KOF 132, que entró a ese taller mecánico 22 veces en un mes y en cinco años tuvo 96 ingresos. También se registró que en el mes de junio del año 2023, en ese mismo taller mecánico, ingresaron 31 vehículos diferentes en un mismo mes".

Frente a estos datos, el Frente Amplio apunta a esclarecer las razones operativas y administrativas por las cuales la gestión comunal prescinde de su propio taller departamental. "Hasta el día de hoy no hemos tenido la versión oficial de la Intendencia sobre qué criterios se utilizan para derivar los vehículos municipales a los talleres particulares y no al taller municipal", cuestionó.

La bancada remarcó además la inexistencia de llamados públicos a talleres que brinden servicios a la intendencia. "Entendemos que hay una discrecionalidad a la hora de seleccionar los talleres mecánicos", indicó el edil.

Por otro lado, se refirió a "las inconsistencias" observadas en las explicaciones públicas del jerarca departamental que, según dijo Alonso, "han mutado en el tiempo". "Llegó a manifestar en algunos medios que la información que nosotros teníamos, brindada por la intendencia, no era correcta, contradiciendo la información de su propia administración".

Respecto a la instancia votación del llamado a sala que se realiza este lunes, Alonso recordó que reglamentaria y constitucionalmente el Frente Amplio cuenta con las adhesiones necesarias para que la solicitud sea aprobada. "Con 11 votos se puede votar afirmativamente la solicitud. Tenemos los votos", remarcó.