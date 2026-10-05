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Política Besozzi | talleres mecánicos | dudas

Talleres mecánicos

Llamado a sala de Besozzi se vota este lunes: "Entendemos que hay discrecionalidad", dijo edil del FA

El edil Damián Alonso afirmó que la bancada del FA tiene los votos para citar al intendete Besozzi y exigir respuestas sobre el gasto millonario en talleres mecánicos.

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Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

 
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Por Redacción Caras y Caretas

La Junta Departamental de Soriano define este lunes si aprueba la solicitud impulsada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) para convocar a sala al intendente Guillermo Besozzi. El pedido busca que el jefe comunal responda sobre los criterios de contratación y la asignación de recursos públicos a talleres mecánicos particulares, un proceso que abarca desde enero de 2021 hasta febrero de 2026 y que compromete cifras millonarias acumuladas.

En diálogo con Caras y Caretas, el edil del Frente Amplio Damián Alonso explicó las razones que fundamentan esta iniciativa y detalló los motivos por los cuales el ámbito legislativo es la vía requerida ante el patrón de respuestas recibido de la comuna. "Ante cada pedido de informes que hacemos, la Intendencia suele brindar la información de manera acotada o en respuestas que se van por la tangente, por lo que, muchas veces, se hace muy tedioso acceder a la información por esta vía, porque evaden la respuesta", argumentó.

Dudas sin dilucidar

Alonso recordó que los primeros pedidos de información, que fueron impulsados por el edil Diego Guevara, evidenciaron un volumen de gasto elevado en talleres mecánicos particulares, "cuando al intendencia cuenta con un talles municipal". Y agregó: "Además, se daba otra particularidad: que unos 5 o 6 talleres mecánicos se llevaban prácticamente 70% del monto total gastado por parte de la Intendencia y que en uno de esos talleres se había gastado un millón de dólares en casi cinco años".

"Hay una serie de dudas que como bancada no hemos logrado dilucidar o no hemos logrardo que la Intendencia nos haga llegar las respuesta a todas esas dudas", añadió.

El entrevistado recordó que a las cifras mencionadas se sumaron nuevos datos surgidos de la investigación del periodista Eduardo Preve, que identifica al edil titular y exintendente interino Raúl Bruno como propietario del padrón en donde funciona el taller con mayor facturación registrada. "Hay un vehículo en particular matriculado KOF 132, que entró a ese taller mecánico 22 veces en un mes y en cinco años tuvo 96 ingresos. También se registró que en el mes de junio del año 2023, en ese mismo taller mecánico, ingresaron 31 vehículos diferentes en un mismo mes".

Frente a estos datos, el Frente Amplio apunta a esclarecer las razones operativas y administrativas por las cuales la gestión comunal prescinde de su propio taller departamental. "Hasta el día de hoy no hemos tenido la versión oficial de la Intendencia sobre qué criterios se utilizan para derivar los vehículos municipales a los talleres particulares y no al taller municipal", cuestionó.

La bancada remarcó además la inexistencia de llamados públicos a talleres que brinden servicios a la intendencia. "Entendemos que hay una discrecionalidad a la hora de seleccionar los talleres mecánicos", indicó el edil.

Por otro lado, se refirió a "las inconsistencias" observadas en las explicaciones públicas del jerarca departamental que, según dijo Alonso, "han mutado en el tiempo". "Llegó a manifestar en algunos medios que la información que nosotros teníamos, brindada por la intendencia, no era correcta, contradiciendo la información de su propia administración".

Respecto a la instancia votación del llamado a sala que se realiza este lunes, Alonso recordó que reglamentaria y constitucionalmente el Frente Amplio cuenta con las adhesiones necesarias para que la solicitud sea aprobada. "Con 11 votos se puede votar afirmativamente la solicitud. Tenemos los votos", remarcó.

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