Uruguay en los BRICS: reafirmó compromiso con multilateralismo, diálogo y cooperación

Compromisos de Uruguay

Por esa razón, indicó que desde la Celac, Uruguay busca fortalecer e institucionalizar el diálogo entre India, China y América Latina y el Caribe, al tiempo que procura profundizar los mecanismos de diálogo existentes con otros países BRICS.

En el ámbito del G77 y China, el país trabaja junto a otros países del bloque en los principales desafíos que enfrentan las naciones en desarrollo y en el fortalecimiento de las Naciones Unidas y del sistema multilateral.

A través del Mercosur, en tanto, Uruguay plantea la actualización y ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial con India, con el objetivo de aprovechar el potencial comercial existente entre ambas regiones.

Buenas relaciones

Lubetkin destacó especialmente el momento que atraviesan las relaciones entre Uruguay e India, luego del encuentro mantenido por el presidente Orsi con el primer ministro Narendra Modi, que, según señaló, generó “un nuevo impulso y un mandato claro” para profundizar la asociación bilateral.

Valoró los consensos alcanzados durante la presidencia india de los BRICS y señaló que, en un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones y fragmentación, la capacidad de construir acuerdos entre países con perspectivas diferentes adquiere especial relevancia.

“Defender el multilateralismo, preservar el diálogo y fortalecer nuestra capacidad de alcanzar acuerdos entre perspectivas diferentes resulta esencial para construir un orden internacional más representativo, eficaz y pacífico”, afirmó.

Cumbre de los Brics en Nueva Dheli. Sputnik

Cumbre en Nueva Delhi

La cumbre de los BRICS se celebró en Nueva Delhi los días 12 y 13 de setiembre.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.

(En base a Presidencia y Sputnik)