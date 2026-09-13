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Política BRICS | Mario Lubetkin |

en la cumbre

Uruguay en los BRICS: reafirmó compromiso con multilateralismo, diálogo y cooperación

La cooperación sur-sur, el multilateralismo, el diálogo y ampliar las oportunidades comerciales, fueron conceptos expuestos por el canciller Mario Lubetkin.

Lubetkin transmitió a los Brics el compromiso de Uruguay.

Lubetkin transmitió a los Brics el compromiso de Uruguay.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, participó en Nueva Delhi de la Cumbre de los BRICS (bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde destacó las prioridades de Uruguay para profundizar el vínculo con los países del bloque y, particularmente, con India.

Uruguay llega a la cumbre en un momento de transformación del sistema internacional, en el que el multilateralismo enfrenta fuertes presiones y los países en desarrollo tienen el desafío de participar activamente en la construcción de un orden internacional más representativo y eficaz”, destacó Lubetkin en su intervención.

Recordó que el país ejerce actualmente las presidencias pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Mercosur, además de la presidencia del Grupo de los 77 y China (G77). Según explicó, estas responsabilidades generan oportunidades concretas para fortalecer el diálogo y la cooperación con los países BRICS.

Compromisos de Uruguay

Por esa razón, indicó que desde la Celac, Uruguay busca fortalecer e institucionalizar el diálogo entre India, China y América Latina y el Caribe, al tiempo que procura profundizar los mecanismos de diálogo existentes con otros países BRICS.

En el ámbito del G77 y China, el país trabaja junto a otros países del bloque en los principales desafíos que enfrentan las naciones en desarrollo y en el fortalecimiento de las Naciones Unidas y del sistema multilateral.

A través del Mercosur, en tanto, Uruguay plantea la actualización y ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial con India, con el objetivo de aprovechar el potencial comercial existente entre ambas regiones.

Buenas relaciones

Lubetkin destacó especialmente el momento que atraviesan las relaciones entre Uruguay e India, luego del encuentro mantenido por el presidente Orsi con el primer ministro Narendra Modi, que, según señaló, generó “un nuevo impulso y un mandato claro” para profundizar la asociación bilateral.

Valoró los consensos alcanzados durante la presidencia india de los BRICS y señaló que, en un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones y fragmentación, la capacidad de construir acuerdos entre países con perspectivas diferentes adquiere especial relevancia.

“Defender el multilateralismo, preservar el diálogo y fortalecer nuestra capacidad de alcanzar acuerdos entre perspectivas diferentes resulta esencial para construir un orden internacional más representativo, eficaz y pacífico”, afirmó.

Cumbre de los Brics en Nueva Dheli.

Cumbre de los Brics en Nueva Dheli.

Cumbre en Nueva Delhi

La cumbre de los BRICS se celebró en Nueva Delhi los días 12 y 13 de setiembre.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.

(En base a Presidencia y Sputnik)

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