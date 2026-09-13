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Política

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Pacha Sánchez sobre los médicos cubanos: "Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos"

El secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, defendió la continuidad de los médicos cubanos en Uruguay.

Pacha Sánchez defendió continuidad de los médicos cubanos.

Pacha Sánchez defendió continuidad de los médicos cubanos.

 Foto: Gastón Britos/FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

“Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos”. Con esa definición, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, respondió a los cuestionamientos surgidos desde Washington en torno a la presencia de profesionales de la salud cubanos en Uruguay.

Estados Unidos y los médicos cubanos

La declaración se produjo en momentos en que Estados Unidos ha incluido a Uruguay en reportes vinculados a las misiones médicas cubanas y cuestionado distintos aspectos de este tipo de cooperación internacional. Frente a esa posición, el gobierno uruguayo dejó claro que las decisiones sobre su política sanitaria corresponden a las autoridades nacionales y no a un gobierno extranjero.

Uno de los principales puntos de esta cooperación es el trabajo de profesionales cubanos, particularmente oftalmólogos, en el Hospital de Ojos. Allí, la colaboración cubana ha permitido desarrollar intervenciones quirúrgicas y atención especializada dirigida a pacientes del sistema público.

Desde el gobierno y el Frente Amplio se reivindica especialmente el impacto de estas políticas sobre personas que, de otro modo, pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a determinadas prestaciones oftalmológicas.

El canciller Mario Lubetkin destacó, en ese sentido, que la experiencia con los profesionales cubanos ha sido “extraordinaria” y manifestó la voluntad del gobierno de preservarla.

La posición del Ejecutivo parte de una consideración concreta: la cooperación sanitaria debe evaluarse por sus resultados y por el beneficio que genera para la población uruguaya, y no en función de las disputas políticas que Estados Unidos mantiene con Cuba.

El Hospital de Ojos se ha convertido en uno de los principales símbolos de la cooperación médica cubana en Uruguay, particularmente por las intervenciones oftalmológicas realizadas a pacientes del sistema público.

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