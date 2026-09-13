Pacha Sánchez sobre los médicos cubanos: "Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos"

Desde el gobierno y el Frente Amplio se reivindica especialmente el impacto de estas políticas sobre personas que, de otro modo, pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a determinadas prestaciones oftalmológicas.

El canciller Mario Lubetkin destacó, en ese sentido, que la experiencia con los profesionales cubanos ha sido “extraordinaria” y manifestó la voluntad del gobierno de preservarla.

La posición del Ejecutivo parte de una consideración concreta: la cooperación sanitaria debe evaluarse por sus resultados y por el beneficio que genera para la población uruguaya, y no en función de las disputas políticas que Estados Unidos mantiene con Cuba.

El Hospital de Ojos se ha convertido en uno de los principales símbolos de la cooperación médica cubana en Uruguay, particularmente por las intervenciones oftalmológicas realizadas a pacientes del sistema público.