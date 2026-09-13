“Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos”. Con esa definición, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, respondió a los cuestionamientos surgidos desde Washington en torno a la presencia de profesionales de la salud cubanos en Uruguay.
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Pacha Sánchez sobre los médicos cubanos: "Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos"
El secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, defendió la continuidad de los médicos cubanos en Uruguay.