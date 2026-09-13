Director de Cultura de Maldonado da la bienvenida a los kelpers y vuelve a encender la polémica por Malvinas

La presencia de las islas en la Expo Prado no es nueva y se remonta, con una representación institucional, a 2015. Desde entonces, sus delegaciones han utilizado la exposición como espacio para promover actividades vinculadas al turismo, la producción agropecuaria y el intercambio con Uruguay.

Kelpers: “Muy felices de reencontrarnos”

Desde la cuenta Falklands de Cerca, vinculada a la representación de las islas, los Kelpers celebraron la nueva presencia en Uruguay con un mensaje dirigido al público local:“Estamos muy felices de reencontrarnos una vez más para compartir con el público uruguayo sobre turismo, agro y la vida en las Islas”.

La estrategia de las islas ha sido precisamente fortalecer sus vínculos con Uruguay a través de actividades comerciales, turísticas, productivas y de relacionamiento institucional. La participación en la Expo Prado se ha convertido en uno de los principales espacios para ese objetivo.

Director de Cultura de Maldonado y una relación que viene de antes

La participación de Rapetti en este tipo de acercamientos tampoco comenzó ahora aunque en esta ocasión se desempeña como director de Cultura en un departamento que tiene una gran colonia argentina en Punta del Este cada verano, por lo que sus palabras no pasaron inadvertidas.

Rapetti es profesor de historia, fue edil departamental, director de educación en la misma dirección general y alcalde del Municipio de Maldonado en el período 2020-2025.

En 2022, cuando se desempeñaba como alcalde de Maldonado, recibió junto con integrantes del Concejo Municipal a una delegación de Turismo y Agricultura de las islas que había llegado a Uruguay antes de participar de la Expo Prado.

En aquella oportunidad, el encuentro fue presentado en el marco de un programa de ecoturismo de Maldonado y Rapetti sostuvo que existía una oportunidad para “volver conectar con una población con gran potencial, que en el pasado estuvo fuertemente ligada a nuestro país, especialmente en el ámbito educativo”.

La delegación también realizó actividades vinculadas al turismo y la agricultura antes de trasladarse a Montevideo para participar de la exposición rural.Ahora, cuatro años después, Rapetti ocupa la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, según consta en la página oficial del gobierno departamental.