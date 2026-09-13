¿Qué hizo Cancillería ante la queja argentina por el stand de los kelpers en la Expo Prado?

De inmediato, el senador colorado Pedro Bordaberry cuestionó la comunicación de Cancillería y planteó reparos a que el Ministerio de Relaciones Exteriores impartiera una exhortación de ese tipo a los legisladores, lo que motivó la retractación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vieja disputa que vuelve a la Rural del Prado

La presencia de representantes de las Malvinas en la Expo Prado no es nueva. El episodio se repite desde hace años y ha provocado sucesivos reclamos de la diplomacia argentina.

Los kelpers (habitantes británicos de las islas) participaron por primera vez con una delegación y un espacio propio en 2015, dentro del pabellón británico. Desde entonces, su presencia en la exposición ha sido motivo recurrente de protestas por parte de Argentina.

En 2017, por ejemplo, la Cancillería argentina manifestó formalmente su malestar ante Uruguay y solicitó que la situación no se repitiera. En aquella oportunidad, el entonces canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa realizó gestiones ante la Embajada británica para intentar retirar el stand, aunque finalmente el espacio permaneció en la exposición.

La controversia se inscribe en una disputa de soberanía que Argentina y el Reino Unido mantienen desde hace décadas por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Uruguay ha respaldado históricamente, en distintos ámbitos internacionales, el reclamo argentino y la necesidad de que la controversia sea resuelta mediante negociaciones, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a las partes a reanudar el diálogo.