Exalcalde de Isidoro Noblía, condenado por la Justicia, fue recibido como héroe

“Desde el primer día le pedí a Él que no me largara las manos, y hoy, desfilando por estas calles de Noblía, sentía la presencia, sentía que seguía acompañándome”, agregó.

Seguidamente, agradeció a su familia: “A mi hijo, que para mí fue importantísimo; a mi nieta, que anda ahí; a Emily, mi nuera; a todos los de mi familia que estuvieron presentes desde el día uno y no me largaron tampoco las manos”.

"Agradezco a muchísimos amigos, porque a veces la gente dice: “En los momentos buenos tenés todo el mundo y en los momentos malos no tenés a nadie”, culminó en medio de una ovación.

Discurso de Fabio Freire, ex alcalde de Isidoro Noblía, tras estar ocho meses preso y otros seis con libertad a prueba, tras ser condenado por vender libretas de conducir truchas en su pueblo. Fue recibido como héroe y agradeció a Dios.



"Agradezco a Dios, porque sin la fuerza… https://t.co/MSk9Xc5TLZ pic.twitter.com/23ndcSNY2y — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) September 13, 2026

Por vender libretas truchas

Freire fue alcalde de Isidoro Noblía entre 2015 y 2025. Pero bajo su popularidad corría otra realidad: la Operación Expediente, ejecutada por la Policía de Cerro Largo y Tacuarembó bajo la dirección de la Fiscalía, dejó al descubierto una estructura dedicada a la expedición irregular de licencias de conducir.

Quedó al descubierto, por ejemplo, que en una localidad de aproximadamente 3.000 habitantes se habían expedido cerca de 9.000 licencias.

En agosto de 2025, Freire fue detenido y posteriormente formalizado por asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación o certificación falsa vinculada a documentos públicos. En noviembre fue condenado a 14 meses de penitenciaría, con una parte de la pena de cumplimiento efectivo y el resto bajo otras modalidades. La sentencia también estableció dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una multa de 50 unidades reajustables y tareas comunitarias.

La investigación involucró a funcionarios municipales y particulares.