Jordi Pujol i Ferrasola, hijo del ex presidente del gobierno de Cataluña, fue detenido por orden de la justicia de Rosario acusado de una serie de maniobras que incluyen operaciones de lavado a partir de comercio de estupefacientes, blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP del Casino City Center de Rosario, y transferencia de acciones del Puerto de Rosario a empresas reales y simuladas. El acusado fue parte de un grupo empresarial adjudicatario de una concesión que ya no explota el puerto en Rosario. La información fue consignada por el diario web La Política Online.
Hijo de Jordi Pujol detenido por blanqueo en puerto de Rosario
Pujol es acusado por lavado a partir de comercio de estupefacientes y blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP.