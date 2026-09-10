Hijo de Jordi Pujol detenido por blanqueo en puerto de Rosario

Los fiscales federales que llevan adelante la investigación lograron la detención de Jordi Pujol Ferrusol, de Graciela Niobe Tuero (esposa de Gustavo Shanahan), de Esteban Gustavo Shanahan y de Lucila Olga Shanahan para que sean indagados. Las imputaciones alcanzan también a las sociedades que administraron: Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA Increase SA, Natural Food SRL y a Gustavo Pedro Shanahan.

Ivan Ferrarons, un ex rugbier integrante del grupo, fue localizado en España y tiene pedido de captura internacional. Está indicado en causas previas por ser el enlace entre grupos narcos que le facilitaban dinero para ser cambiado por divisas en la finaciera de Gustavo Shanahan.

Como accionista, director y presidente de Pro Puerto SA, Gustavo Shanahan está sospechado de haber dispuesto de las acciones de Terminal Puerto Rosario S.A. entre 2010 y 2019, mediante la constitución de garantías, la transferencia de esas acciones y el posterior cobro del precio pactado. Esas operaciones se dieron para blanquear bienes que, hacia fines de 2005, estaban vinculados a Jordi Pujol Ferrusola, por esa época ya investigado por corrupción y blanqueo de capitales en España.