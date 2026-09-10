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Política Jordi Pujol | detenido | blanqueo

Hijo de Jordi Pujol detenido por blanqueo en puerto de Rosario

Pujol es acusado por lavado a partir de comercio de estupefacientes y blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP.

Jordi Pujol

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Por Redacción Caras y Caretas

Jordi Pujol i Ferrasola, hijo del ex presidente del gobierno de Cataluña, fue detenido por orden de la justicia de Rosario acusado de una serie de maniobras que incluyen operaciones de lavado a partir de comercio de estupefacientes, blanqueo de dinero con la compra de fichas en las salas VIP del Casino City Center de Rosario, y transferencia de acciones del Puerto de Rosario a empresas reales y simuladas. El acusado fue parte de un grupo empresarial adjudicatario de una concesión que ya no explota el puerto en Rosario. La información fue consignada por el diario web La Política Online.

Una lista díficl de enumerar

Los ilícitos económicos son tantos y tan diversificados que cuesta enumerarlos. Puede resumirse que para los fiscales existió un entramado de operaciones para dar apariencia lícita a bienes que venían de actos delictivos. En una época que ya Pujol Ferrusola era investigado por el Juzgado N° 5 de la Audiencia 1 Nacional en Madrid por un patrimonio vinculado a actividades de corrupción y blanqueo de capitales.

Las operaciones de lavado que ahora conducen a detenciones de personas incluso vinculadas al comercio de droga abarcan un lapso que empezó hace 16 años sin que ningún actor de los juzgados federales que entonces eran depositarios de la acción penal o fiscales de la jurisdicción detectaran nada. Lo mismo puede caber al Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que es el responsable del contralor de la concesión.

Los fiscales federales que llevan adelante la investigación lograron la detención de Jordi Pujol Ferrusol, de Graciela Niobe Tuero (esposa de Gustavo Shanahan), de Esteban Gustavo Shanahan y de Lucila Olga Shanahan para que sean indagados. Las imputaciones alcanzan también a las sociedades que administraron: Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA Increase SA, Natural Food SRL y a Gustavo Pedro Shanahan.

Ivan Ferrarons, un ex rugbier integrante del grupo, fue localizado en España y tiene pedido de captura internacional. Está indicado en causas previas por ser el enlace entre grupos narcos que le facilitaban dinero para ser cambiado por divisas en la finaciera de Gustavo Shanahan.

Como accionista, director y presidente de Pro Puerto SA, Gustavo Shanahan está sospechado de haber dispuesto de las acciones de Terminal Puerto Rosario S.A. entre 2010 y 2019, mediante la constitución de garantías, la transferencia de esas acciones y el posterior cobro del precio pactado. Esas operaciones se dieron para blanquear bienes que, hacia fines de 2005, estaban vinculados a Jordi Pujol Ferrusola, por esa época ya investigado por corrupción y blanqueo de capitales en España.

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