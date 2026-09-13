Feminismo y participación: desde el FA reclaman cambios en la estructura partidaria

Por más recursos

También se reclamó una mayor asignación de recursos y voluntad política para las políticas de igualdad, cuidados y combate a la violencia basada en género. Las comisiones pidieron presupuesto y procedimientos que permitan convertir en prioridades efectivas la institucionalidad de género, la sostenibilidad de la vida y el sistema de cuidados. A esto sumaron la demanda de políticas públicas integrales contra la violencia, con inversión en prevención y educación, servicios de atención accesibles y gratuitos, protocolos de protección inmediatos, acceso efectivo a la Justicia y medidas de reparación para las víctimas.

El encuentro también planteó la necesidad de implementar efectivamente el protocolo para abordar situaciones de violencia política y de fortalecer el diálogo con organizaciones sociales, sindicales, territoriales y colectivos afro y trans.

Las participantes reivindicaron, además, que los feminismos, en su diversidad, sean un horizonte político del Frente Amplio y propusieron procesos de formación que permitan revisar las formas de ejercer poder, autoridad y cuidado dentro de la organización. El documento final sostuvo que la transformación política implica disputar ideas, estructuras y prácticas.