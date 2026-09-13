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Política

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Feminismo y participación: desde el FA reclaman cambios en la estructura partidaria

Las comisiones de Género y Feminismos del Frente Amplio reclamaron mayor jerarquía, transversalización territorial y recursos para políticas de igualdad.

Mujeres con el Frente Amplio.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Encuentro Nacional de Comisiones de Género y Feminismos del Frente Amplio culminó con una serie de planteos dirigidos a modificar las formas de participación dentro de la fuerza política y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la igualdad y la violencia de género.

Uno de los principales reclamos consiste en jerarquizar y fortalecer las comisiones de género, feminismos y diversidades dentro de la estructura partidaria. Las participantes señalaron que estos espacios han quedado en ocasiones relegados y cuestionados, y reclamaron que sean reconocidos como ámbitos de construcción política. En ese sentido, plantearon la necesidad de revisar prácticas internas, reducir las brechas de participación y avanzar hacia la paridad formal.

El segundo eje estuvo centrado en la transversalización territorial de la perspectiva de género y diversidades. El documento reclama una mayor articulación entre la militancia, la estructura partidaria y la gestión de gobierno, mediante espacios de diálogo permanente con las departamentales, los comités de base, las bancadas y los organismos territoriales. El objetivo es que las políticas con enfoque de género incorporen las experiencias de los distintos territorios y tengan alcance nacional.

Por más recursos

También se reclamó una mayor asignación de recursos y voluntad política para las políticas de igualdad, cuidados y combate a la violencia basada en género. Las comisiones pidieron presupuesto y procedimientos que permitan convertir en prioridades efectivas la institucionalidad de género, la sostenibilidad de la vida y el sistema de cuidados. A esto sumaron la demanda de políticas públicas integrales contra la violencia, con inversión en prevención y educación, servicios de atención accesibles y gratuitos, protocolos de protección inmediatos, acceso efectivo a la Justicia y medidas de reparación para las víctimas.

El encuentro también planteó la necesidad de implementar efectivamente el protocolo para abordar situaciones de violencia política y de fortalecer el diálogo con organizaciones sociales, sindicales, territoriales y colectivos afro y trans.

Las participantes reivindicaron, además, que los feminismos, en su diversidad, sean un horizonte político del Frente Amplio y propusieron procesos de formación que permitan revisar las formas de ejercer poder, autoridad y cuidado dentro de la organización. El documento final sostuvo que la transformación política implica disputar ideas, estructuras y prácticas.

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