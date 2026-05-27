Valeria Ripoll fue denunciada por su padre tras declaraciones públicas de la excandidata nacionalista

Una denuncia penal por los delitos de difamación, injurias y calumnias por medios públicos fue presentada ante la Jefatura de Policía de Montevideo contra la excandidata del Partido Nacional Valeria Ripoll. La acción legal fue promovida por su padre, Néstor Ripoll, quien argumenta haber sido objeto de alusiones lesivas que afectan de forma directa su honor y reputación.
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Según consta en el escrito al que accedió Caras y Caretas, el denunciante solicita formalmente a las autoridades que se intime a Canal 12 a proporcionar las transmisiones del programa "Esta Boca es Mía", espacio donde asegura haber sido aludido. Asimismo, la denuncia incorpora como elemento de prueba publicaciones informativas del diario El País.
El origen del conflicto: El relato familiar en televisión
La denuncia penal se desencadena a raíz de las declaraciones públicas efectuadas por Valeria Ripoll en el mencionado programa de televisión, donde abordó aspectos de su infancia y el contexto familiar en el que creció.
En dicha oportunidad, la panelista relató que su madre se había casado a los 16 años y que, tras una separación repentina de su esposo, debió afrontar un duro golpe económico y ponerse la familia al hombro.
"Mi padre (era) militar, muy rigurosa la vida. No dejaba trabajar a mi mamá. Ella estaba en casa, se encargaba de nosotras. Cuando mi padre se va, de golpe, tuvo que salir a buscar laburo", había expresado la exdirigente sindical, detallando las dificultades que vivieron tanto ella como su hermana menor para "remarla" de un día para el otro.
Fundamentos del reclamo y afectación pública
Estas afirmaciones sobre su conducta pasada y las dinámicas del hogar fueron drásticamente rechazadas por Néstor Ripoll. El texto de la demanda señala de manera explícita que los hechos relatados por su hija "perjudican al compareciente en forma personal, directa y legítima", provocando además una exposición pública altamente dañina.
"Lo exponen al odio y desprecio público. Lo ofenden en su honor, rectitud y decoro", explicita el documento presentado bajo el patrocinio del abogado Dr. Darío Madeiro.
La defensa técnica del denunciante fundamenta jurídicamente la presentación en lo dispuesto por los artículos 333 y 334 del Código Penal Uruguayo, los cuales regulan los delitos contra el honor en el país.