Valeria Ripoll fue denunciada por su padre tras declaraciones públicas de la excandidata nacionalista

En dicha oportunidad, la panelista relató que su madre se había casado a los 16 años y que, tras una separación repentina de su esposo, debió afrontar un duro golpe económico y ponerse la familia al hombro.

"Mi padre (era) militar, muy rigurosa la vida. No dejaba trabajar a mi mamá. Ella estaba en casa, se encargaba de nosotras. Cuando mi padre se va, de golpe, tuvo que salir a buscar laburo", había expresado la exdirigente sindical, detallando las dificultades que vivieron tanto ella como su hermana menor para "remarla" de un día para el otro.

Fundamentos del reclamo y afectación pública

Estas afirmaciones sobre su conducta pasada y las dinámicas del hogar fueron drásticamente rechazadas por Néstor Ripoll. El texto de la demanda señala de manera explícita que los hechos relatados por su hija "perjudican al compareciente en forma personal, directa y legítima", provocando además una exposición pública altamente dañina.

"Lo exponen al odio y desprecio público. Lo ofenden en su honor, rectitud y decoro", explicita el documento presentado bajo el patrocinio del abogado Dr. Darío Madeiro.

La defensa técnica del denunciante fundamenta jurídicamente la presentación en lo dispuesto por los artículos 333 y 334 del Código Penal Uruguayo, los cuales regulan los delitos contra el honor en el país.