Cuba sobre EEUU: "¿Cómo una isla pequeña podría amenazar a una superpotencia nuclear?"

Una idea que "solo puede estar en una mente enferma"

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo la semana pasada que la idea de que la isla "representa una amenaza para EE.UU. solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense". Así, los ha acusado de mentirle al pueblo de la nación norteamericana y al mundo con el objetivo de "justificar una nueva guerra irracional", que tendría un potencial alto coste en vidas humanas.

"Cuba ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EE.UU. u otro país del mundo. Cuba es una nación de paz", reiteró el mandatario, que ha esgrimido el derecho de su país a la legítima defensa, amparado en las normas internacionales.

"Emergencia nacional"

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y de China.

Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. La semana antepasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Cuba. Luego lo concretó con medidas coercitivas adicionales contra varios funcionarios del Gabinete del presidente Miguel Díaz-Canel.