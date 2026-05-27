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Mundo emergencia |

Sin sentido común

Cuba sobre EEUU: "¿Cómo una isla pequeña podría amenazar a una superpotencia nuclear?"

El canciller de Cuba pidió que EEUU aporte pruebas de sus acusaciones, aseverando que "ha oído" a Marco Rubio "mentir repetidamente sobre este tema".

Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, fue preguntado esta semana durante una entrevista con Fox News acerca de la supuesta amenaza que representa la isla para EEUU. "El secretario de Estado, Marco Rubio, me dijo el jueves que el régimen cubano supone una amenaza directa para la seguridad nacional de EEUU. Mencionó un arsenal de drones militares suministrados al régimen por los rusos y los chinos. Aludió a informaciones aparecidas en EEUU la semana pasada, según las cuales el Gobierno cubano habría debatido incluso a nivel interno posibles planos para atacar objetivos militares estadounidenses. ¿Hay algo de cierto en todo esto?", le preguntó la presentadora de The Story, Martha MacCallum.

"Bueno, imagínese que Cuba es una pequeña isla, de 100.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. ¿Sobre la base de qué lógica, qué sentido común habría detrás de la idea de que Cuba pudiera amenazar a una superpotencia nuclear? En segundo lugar, habría que preguntarle al secretario de Estado si tiene alguna prueba. Le he escuchado mentir una y otra vez sobre este asunto", respondió Rodríguez.

Una idea que "solo puede estar en una mente enferma"

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo la semana pasada que la idea de que la isla "representa una amenaza para EE.UU. solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense". Así, los ha acusado de mentirle al pueblo de la nación norteamericana y al mundo con el objetivo de "justificar una nueva guerra irracional", que tendría un potencial alto coste en vidas humanas.

"Cuba ni amenaza, ni desafía, ni provoca a EE.UU. u otro país del mundo. Cuba es una nación de paz", reiteró el mandatario, que ha esgrimido el derecho de su país a la legítima defensa, amparado en las normas internacionales.

"Emergencia nacional"

El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y de China.

Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. La semana antepasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Cuba. Luego lo concretó con medidas coercitivas adicionales contra varios funcionarios del Gabinete del presidente Miguel Díaz-Canel.

FUENTE: RT

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