El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, fue preguntado esta semana durante una entrevista con Fox News acerca de la supuesta amenaza que representa la isla para EEUU. "El secretario de Estado, Marco Rubio, me dijo el jueves que el régimen cubano supone una amenaza directa para la seguridad nacional de EEUU. Mencionó un arsenal de drones militares suministrados al régimen por los rusos y los chinos. Aludió a informaciones aparecidas en EEUU la semana pasada, según las cuales el Gobierno cubano habría debatido incluso a nivel interno posibles planos para atacar objetivos militares estadounidenses. ¿Hay algo de cierto en todo esto?", le preguntó la presentadora de The Story, Martha MacCallum.
Sin sentido común
Cuba sobre EEUU: "¿Cómo una isla pequeña podría amenazar a una superpotencia nuclear?"
El canciller de Cuba pidió que EEUU aporte pruebas de sus acusaciones, aseverando que "ha oído" a Marco Rubio "mentir repetidamente sobre este tema".