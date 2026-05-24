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todavía no firmaron

EEUU e Irán alcanzaron acuerdo que establece apertura del estrecho de Ormuz y entrega de uranio

No está claro si Irán mantiene el control sobre el estrecho, y se desconoce cuándo se normalizará el tránsito a través de esta vía marítima estratégica.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.
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Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de principio para reabrir el estrecho de Ormuz, informó el periódico New York Times, citando a un alto funcionario estadounidense. "El funcionario afirmó que las partes habían alcanzado un acuerdo de principio que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz", señala la publicación.

Sin embargo, el medio indica que no está claro si el documento implica que Irán mantenga el control sobre el estrecho, y que se desconoce cuándo se normalizará el tránsito de buques a través de esta vía marítima estratégica.

Además de la reapertura del estrecho, el posible pacto contempla el compromiso de Irán de deshacerse de su uranio altamente enriquecido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Washington se apodere de ese material como parte de su promesa de frenar el programa nuclear iraní. El funcionario anónimo precisó que aún se está negociando cómo Irán eliminará su uranio enriquecido.

Recalcó también que aún no se había firmado ningún acuerdo.

Acuerdo casi finalizado

El sábado, el mandatario estadounidense, adelantó en la red social Truth Social que el acuerdo con Irán "está prácticamente finalizado", y que pronto se darán a conocer los últimos detalles.

Con anterioridad, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, reconoció que la redacción de un memorando de entendimiento está en la etapa final.

Ataque en febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní.

El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.

Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.

No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".

(Sputnik)

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