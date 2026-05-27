Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Familiares | Graciela Figueredo | pedido de información

"Nos deja muchas dudas"

Familiares realizará un pedido de información por designación de asesora del jefe del Ejército

Graciela Montes de Oca, integrante de Familiares, habló con Caras y Caretas TV sobre la designación de Graciela Figueredo como asesora de Mario Stevenazzi.

Integrante de Familiares, Graciela Montes de Oca.

Integrante de Familiares, Graciela Montes de Oca.

 Caras y Caretas
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La reciente designación de la abogada Graciela Figueredo como asesora jurídica en el despacho del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, generó el repudio de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa). La organización emitió este martes un comunicado pronunciandose sobre la resolución firmada por la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

En entrevista con el programa "Éramos tan progres", emitido por Caras y Caretas TV, la integrante de Familiares Graciela Montes de Oca cuestionó con dureza la designación y expresó “muchos reparos” respecto al rol que pasará a ocupar la abogada, a quien identificó como defensora de militares procesados por delitos de lesa humanidad.

“Ella ha sido defensora de muchos de los militares que están hoy en Domingo Arena”, sostuvo Montes de Oca. Además, recordó que Figueredo integró un grupo de abogados vinculado al Centro Militar. Según afirmó, la abogada “siempre ha cuestionado a la Fiscalía” y también los procesos judiciales vinculados a crímenes cometidos durante la dictadura.

La integrante de Familiares señaló que la designación genera preocupación no solo por los antecedentes de Figueredo como defensora de represores, sino también por declaraciones públicas en las que, según indicó, relativizaba las pruebas en las causas por delitos de lesa humanidad. “Hemos hallado a nuestros familiares en predios militares y también decían que no había información”, afirmó.

La entrevistada marcó además contradicciones en la actuación del Ministerio de Defensa y apuntó directamente a la ministra Sandra Lazo. “Hay una resolución firmada por la ministra Lazo, quien el 20 de mayo también se rajaba las vestiduras, y después nos enteramos por la prensa de esto”, afirmó.

Consultada sobre si cree que pudo existir desconocimiento de los antecedentes de Figueredo, Montes de Oca expresó: “Si no lo sabía, nosotros le estamos diciendo quién es”.

Pedido de información

Consultada por la posibilidad de que el colectivo solicite una reunión con la ministra o realice alguna otra acción, la entrevistada adelantó que Familiares prevé avanzar con un pedido de información. Según detalló, buscarán conocer quién financió la actuación de Figueredo en causas vinculadas a militares y bajo qué modalidad fue nuevamente contratada tras haberse jubilado.

“Vamos a hacer algunas solicitudes de información. Nos interesa saber realmente quién pagó su sueldo cuando hizo los juicios, si fue el ministerio o el Centro Militar”, explicó. Y agregó: “Ella se jubiló y ahora la vuelven a contratar, entonces nos deja muchas dudas”.

Temas

Te puede interesar