Trasladaron a unidad de máxima seguridad a Ricardito tras triple homicidio en el Cerro

Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, fue trasladado este martes desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad del ex Comcar. La medida fue tomada luego del triple homicidio ocurrido el domingo en el Cerro, ya que los investigadores entienden que el recluso mantenía influencia sobre varias bocas de droga de la zona.
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La decisión de las autoridades se tomó después de que tres personas fueran asesinadas y otras dos resultaran heridas en un ataque a balazos registrado en una boca de drogas ubicada en la esquina de Egipto y Estados Unidos. Según la investigación policial, el punto de venta integraba la estructura criminal vinculada a Ricardito, medio hermano de Betito Suárez y uno de los delincuentes más conocidos del narcotráfico montevideano.
Operaciones desde el Penal de Libertad
Fuentes de la investigación indicaron que los efectivos detectaron que el recluso continuaba controlando actividades vinculadas al narcotráfico desde el Penal de Libertad. De acuerdo con esa información, Ricardito tenía acceso a monitoreo por cámaras de seguridad instaladas en las bocas de droga y seguía las operaciones mediante un celular, a pesar de encontrarse privado de libertad.
El lunes, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas realizaron 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos asociados a la red criminal. Entre los lugares intervenidos estuvo la vivienda donde ocurrió el triple homicidio. Durante los procedimientos fueron detenidas tres personas, que este martes resultaron condenadas por la Justicia. Entre ellas se encuentra una mujer identificada por los investigadores como pareja de Ricardito.
El traslado hacia la Unidad 25 es para aumentar el aislamiento y limitar cualquier posibilidad de comunicación del recluso con el exterior. La Policía y el sistema penitenciario entienden que el endurecimiento de las medidas de seguridad es fundamental para frenar la operativa de las bocas de droga y evitar nuevas disputas violentas en la zona oeste de Montevideo. Las autoridades consideran prioritario impedir nuevas órdenes criminales desde el sistema penitenciario nacional uruguayo.