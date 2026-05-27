Trasladaron a unidad de máxima seguridad a Ricardito tras triple homicidio en el Cerro

El lunes, efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas realizaron 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos asociados a la red criminal. Entre los lugares intervenidos estuvo la vivienda donde ocurrió el triple homicidio. Durante los procedimientos fueron detenidas tres personas, que este martes resultaron condenadas por la Justicia. Entre ellas se encuentra una mujer identificada por los investigadores como pareja de Ricardito.

El traslado hacia la Unidad 25 es para aumentar el aislamiento y limitar cualquier posibilidad de comunicación del recluso con el exterior. La Policía y el sistema penitenciario entienden que el endurecimiento de las medidas de seguridad es fundamental para frenar la operativa de las bocas de droga y evitar nuevas disputas violentas en la zona oeste de Montevideo. Las autoridades consideran prioritario impedir nuevas órdenes criminales desde el sistema penitenciario nacional uruguayo.