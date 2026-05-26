El BPS publicó el calendario de pagos del mes de junio 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) oficializó el cronograma de pagos de pasividades correspondiente al mes de junio de 2026. El calendario detalla los días habilitados tanto para Montevideo como para el interior del país, abarcando las diferentes modalidades y plataformas de cobro del organismo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El esquema de fechas se distribuirá de la siguiente manera:
-
Oficinas centrales del BPS: Los beneficiarios que optan por esta modalidad en la capital podrán retirar sus haberes a partir del martes 2 de junio. El plazo final de cobro se extenderá hasta el lunes 22 de junio.
Instituciones bancarias: Los pasivos que perciben sus prestaciones a través de cuentas bancarias tendrán los fondos acreditados y disponibles desde el miércoles 3 de junio.
Redes de cobranza: Quienes cobran mediante agencias de pago habilitadas también podrán hacerlo a partir del miércoles 3 de junio, rigiendo el mismo límite de vencimiento fijado para el 22 del mes.
Giras de pago en el interior: Para aquellas localidades que no cuentan con sucursales fijas, el BPS desplegará sus equipos de pago en territorio entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio.
El organismo recuerda a los usuarios verificar su número de cédula o el turno asignado según corresponda para evitar aglomeraciones en los puntos físicos de atención.