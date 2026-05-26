El BPS publicó el calendario de pagos del mes de junio 2026

Oficinas centrales del BPS: Los beneficiarios que optan por esta modalidad en la capital podrán retirar sus haberes a partir del martes 2 de junio. El plazo final de cobro se extenderá hasta el lunes 22 de junio.

Instituciones bancarias: Los pasivos que perciben sus prestaciones a través de cuentas bancarias tendrán los fondos acreditados y disponibles desde el miércoles 3 de junio.

Redes de cobranza: Quienes cobran mediante agencias de pago habilitadas también podrán hacerlo a partir del miércoles 3 de junio, rigiendo el mismo límite de vencimiento fijado para el 22 del mes.