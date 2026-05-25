Asistencia a la Vejez: qué es, quiénes pueden acceder y cómo funciona el apoyo económico del MIDES

Actualmente, la prestación equivale al monto de la pensión por vejez e invalidez que paga el BPS. Durante 2024, el beneficio asciende a $16.472 mensuales y se ajusta cada año en enero.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

El programa está dirigido a personas que cumplan simultáneamente varios requisitos:

Tener entre 65 y 69 años.

Residir en Uruguay.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.

No contar con cobertura suficiente de seguridad social.

Presentar documentación e información requerida por el MIDES.

Además, quienes ya reciben prestaciones del BPS pueden acceder únicamente si esos ingresos son inferiores al monto fijado por la asistencia. En esos casos, el programa complementa la diferencia hasta alcanzar el valor total establecido.

Por ejemplo, si una persona cobra una prestación de $10.000 mensuales, el beneficio puede cubrir el monto restante hasta llegar al equivalente de la pensión por vejez e invalidez.

Cómo se determina la situación de vulnerabilidad

Para acceder al beneficio, el MIDES realiza una evaluación socioeconómica de cada caso. El análisis incluye visitas domiciliarias, entrevistas telefónicas o declaraciones juradas, según la situación de la persona solicitante.

Los equipos técnicos utilizan formularios específicos para relevar información vinculada a:

ingresos del hogar,

condiciones de vivienda,

acceso a alimentación,

estado de salud,

redes de apoyo,

trayectoria laboral,

situación familiar y de cuidados.

Posteriormente, esa información es procesada y evaluada para determinar si la persona se encuentra efectivamente en condiciones de indigencia o pobreza extrema.

Cómo se solicita la prestación

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite de varias maneras. Una de ellas es acercarse a oficinas territoriales del MIDES o realizar consultas a través de los canales oficiales.

También existen mecanismos de captación territorial realizados por equipos técnicos del ministerio y derivaciones desde otros programas sociales, especialmente aquellos vinculados a personas mayores, situación de calle o discapacidad.

Otra vía habilitada es la denominada “Ventanilla Única MIDES-BPS”, que permite gestionar en un mismo formulario distintas prestaciones sociales.

Entre los requisitos formales se solicita:

cédula de identidad,

dirección de residencia (las personas que solicitan la prestación deberán acreditar por lo menos diez años de domicilio en el país en los últimos 20 años antes de la solicitud)

declaración jurada correspondiente,

disponibilidad para la evaluación técnica.

Un apoyo para quienes quedaron fuera del sistema

Según datos oficiales, el programa alcanza actualmente a unas 4.500 personas en todo el país y opera en los 19 departamentos.

Las estimaciones realizadas por el MIDES indican que la población objetivo ronda las 3.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad dentro de esa franja etaria. El objetivo principal es asegurar un ingreso mínimo y mejorar las condiciones de vida de quienes enfrentan mayores dificultades económicas en la última etapa previa al acceso pleno a prestaciones jubilatorias.

Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran las dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, vestimenta y cuidados.

Además del apoyo económico, el programa busca facilitar la integración de estas personas al sistema público de protección social y mejorar su acceso a otras prestaciones estatales.

Qué organismos participan

La selección y evaluación de beneficiarios está a cargo del MIDES, a través de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos. El BPS, por su parte, es el organismo encargado de efectuar los pagos mensuales.

El programa también articula con otras áreas estatales como INMAYORES, Pronadis y dispositivos de atención a personas en situación de calle.

La Asistencia a la Vejez representa una de las herramientas de contención social dirigidas a adultos mayores que no lograron acceder a jubilaciones tradicionales y que atraviesan situaciones de alta fragilidad económica.