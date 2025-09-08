Valeria Ripoll no pudo ir a la Marcha de Masoller por falta de locomoción

Ripoll aseguró que la marcha hacia Masoller es “preciosa” y que aprendió a disfrutarla de la mano de los blancos. “El año pasado en campaña pude participar, este no se pudo. Ya volveré”, prometió.

Guiso y aplausos

En contraste, Álvaro Delgado y Luis Lacalle Pou se hicieron presentes. El primero bajó línea: “Venir a Masoller es un acto de fe”, dijo, recordando a los paisanos de Saravia que dejaron la vida por la Constitución. El segundo prefirió el fogón: se lo vio degustando un guiso popular, cuchara en mano, en plan paisano gourmet.

La jornada incluyó almuerzo en La Casona, campamento, actividades folclóricas y un baile que se extendió hasta la noche. Todo muy épico, salvo por el detalle de que a la exdirigente comunista devenida nacionalista la frenó la misma barrera que a cualquier mortal: el precio de la nafta.