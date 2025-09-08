Hacete socio para acceder a este contenido

Política CORE | Masoller |

Nadie la pasó a buscar

Valeria Ripoll no pudo ir a la Marcha de Masoller por falta de locomoción

La excandidata a la vicepresidencia por la CORE, Valeria Ripoll, no pudo asistir a Masoller por falta de transporte y "problemas de presupuesto".

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La tradicional Marcha a Masoller cumplió 20 años y reunió a la plana mayor del Partido Nacional, con fogón, guiso y baile popular hasta altas horas. Pero entre bombachas de campo y discursos solemnes hubo una gran ausente: Valeria Ripoll, excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Republicana (CORE).

“Volveré”

La dirigente nacionalista se sinceró en Instagram y explicó que esta vez no pudo decir presente en el tradicional acto nacionalista:

“Me están preguntando muchos por qué no fui a Masoller. No siempre se puede, problemas de locomoción y otros gastos que son prioridad te limitan”.

Ripoll aseguró que la marcha hacia Masoller es “preciosa” y que aprendió a disfrutarla de la mano de los blancos. “El año pasado en campaña pude participar, este no se pudo. Ya volveré”, prometió.

Guiso y aplausos

En contraste, Álvaro Delgado y Luis Lacalle Pou se hicieron presentes. El primero bajó línea: “Venir a Masoller es un acto de fe”, dijo, recordando a los paisanos de Saravia que dejaron la vida por la Constitución. El segundo prefirió el fogón: se lo vio degustando un guiso popular, cuchara en mano, en plan paisano gourmet.

La jornada incluyó almuerzo en La Casona, campamento, actividades folclóricas y un baile que se extendió hasta la noche. Todo muy épico, salvo por el detalle de que a la exdirigente comunista devenida nacionalista la frenó la misma barrera que a cualquier mortal: el precio de la nafta.

