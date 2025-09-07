Marines de EEUU entrenaron con infantes de marina uruguayos sin conocimiento del Parlamento

Consignó MVD Noticias que desde la bancada del Frente Amplio (FA) dijeron no estar al tanto de este intercambio realizado entre fines de agosto y principios de setiembre.

El portal Infodefensa informó sobre la presencia de los militares estadounidenses, un día después que la Embajada de Estados Unidos lo diera a conocer en sus redes sociales. Casi dos semanas después lo publicó el Cuerpo de Marines.

Según la Constitución el ingreso de fuerzas militares extranjeras debe ser autorizado por el Parlamento. En lo que va del año el Ministerio de Defensa Nacional solicitó la entrada al país de 10 oficiales de los Marines entre abril y el 15 de mayo.

Marines en el Caribe

Un día después de los ejercicios en Montevideo, el 15 de agosto, la Armada de Estados Unidos comenzó el despliegue de una fuerza de tarea con buques de guerra y 4.000 marines en el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

En ese marco fuerzas estadounidenses informaron haber hundido una lancha con droga proveniente de Venezuela en un incidente que fue denunciado como armado con inteligencia artificial.