Marines de EEUU entrenaron con infantes de marina uruguayos sin conocimiento del Parlamento

Instructores del cuerpo de marines estadounidenses impartieron cursos a integrantes de la Infantería de Marina uruguaya el pasado 14 de agosto en el Cerro de Montevideo sin conocimiento del Parlamento, incluso no hay constancia de los ejercicios en la web del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La información aparece consignada en el sitio Defensa.com y fue dado a conocer por MVD Noticias y TeleSur. Incluso, en la plataforma YouTube figura un video, subido por el canal Frontera Militar, bajo el título “Infantes de marina de Uruguay entrenan con los US Marines”.
Durante los ejercicios se intercambiaron manuales de procedimientos para ajustar criterios e hicieron prácticas de tiro de precisión, entre otras maniobras prácticas y teóricas.
Consignó MVD Noticias que desde la bancada del Frente Amplio (FA) dijeron no estar al tanto de este intercambio realizado entre fines de agosto y principios de setiembre.
El portal Infodefensa informó sobre la presencia de los militares estadounidenses, un día después que la Embajada de Estados Unidos lo diera a conocer en sus redes sociales. Casi dos semanas después lo publicó el Cuerpo de Marines.
Según la Constitución el ingreso de fuerzas militares extranjeras debe ser autorizado por el Parlamento. En lo que va del año el Ministerio de Defensa Nacional solicitó la entrada al país de 10 oficiales de los Marines entre abril y el 15 de mayo.
Marines en el Caribe
Un día después de los ejercicios en Montevideo, el 15 de agosto, la Armada de Estados Unidos comenzó el despliegue de una fuerza de tarea con buques de guerra y 4.000 marines en el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con el pretexto de combatir al narcotráfico.
En ese marco fuerzas estadounidenses informaron haber hundido una lancha con droga proveniente de Venezuela en un incidente que fue denunciado como armado con inteligencia artificial.