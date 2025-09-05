Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad vacaciones |

Primavera

Vacaciones de setiembre: el último descanso del año para los estudiantes

El próximo descanso que tendrán los estudiantes en Uruguay, según el calendario escolar 2025, serán las vacaciones de setiembre.

Vacaciones de setiembre

Vacaciones de setiembre

 Foco Uy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El calendario escolar 2025 ya tiene marcado el próximo receso, las vacaciones de setiembre. Según lo resuelto por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el descanso de primavera se extenderá desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de setiembre, abarcando a los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Técnico Profesional (UTU). Será la última pausa antes del cierre del año lectivo.

El organismo también estableció las fechas clave para el fin de los cursos y los períodos de exámenes. En el caso de la educación básica, quienes cursan bajo el Plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI) culminarán el 28 de noviembre, con acompañamiento pedagógico entre el 1° y el 12 de diciembre y pruebas de acreditación del 22 al 30 del mismo mes.

Los estudiantes de Ciclo Básico de planes anteriores también terminarán el 28 de noviembre, mientras que los de otros planes lo harán el 5 de diciembre. En el nivel medio superior, los alumnos de 1° año finalizarán el 28 de noviembre, con exámenes programados entre el 22 y el 29 de diciembre. Los de 2° y 3° años cerrarán el 21 de noviembre.

Por su parte, quienes cursan bachillerato bajo el Plan de 1994 concluirán las clases el 5 de diciembre, rindiendo exámenes del 15 al 19 de ese mes. En tanto, la Dirección General de Educación Técnico Profesional fijó la finalización de cursos para el 29 de noviembre.

Finalmente, ANEP indicó que los actos de clausura del año lectivo deberán realizarse entre el 13 y el 16 de diciembre, ya que las clases culminan oficialmente el día 12.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar