Vacaciones de setiembre: el último descanso del año para los estudiantes

El calendario escolar 2025 ya tiene marcado el próximo receso, las vacaciones de setiembre. Según lo resuelto por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el descanso de primavera se extenderá desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de setiembre, abarcando a los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Técnico Profesional (UTU). Será la última pausa antes del cierre del año lectivo.