Peñarol enfrenta nueva sanción tras el partido contra Plaza Colonia

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha sancionado al Club Atlético Peñarol con una multa total de 183.593 pesos uruguayos, como consecuencia de dos infracciones cometidas por sus hinchas durante el reciente partido contra Plaza Colonia.
La primera multa, por un valor de $137.694,75, corresponde al lanzamiento de una petaca al campo de juego desde la Tribuna Washington Cataldi. El incidente fue registrado en el formulario del partido por el árbitro, Hernán Heras.
La segunda sanción, de $45.898,25, se impuso por el ingreso de una bandera con el texto “Barra Amsterdam” a la misma tribuna, lo cual viola el protocolo de seguridad establecido por la AUF y el Ministerio del Interior.
A pesar de las sanciones económicas, el club evitó la clausura de su estadio, una pena que ya ha enfrentado en dos ocasiones durante la temporada en curso.
El periodista Martín Charquero dio detalles de la sanción: