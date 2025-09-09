Pereira: "Vamos a gravar a las multinacionales que facturan 750 millones de dólares"

Pereira defendió el conjunto de medidas que incluye el proyecto en materia tributaria, desde el impuesto mínimo a la renta global hasta el gravamen de las ganancias de capital en el extranjero y la aplicación del IVA a las compras en el exterior para contrarrestar el efecto de plataformas como Temu.

“¿Dónde vamos a gravar? ¿En los trabajadores? No. ¿En los pequeños cuentapropistas? No. ¿En las pequeñas y medianas empresas? No. ¿En las empresas que generan empleo? No. En las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares”, señaló Pereira.

Asimismo, el presidente del FA apuntó que, con la normativa vigente, “si cualquier uruguayo o uruguaya compra acciones o hace transacciones en el Uruguay paga un impuesto”, mientras que si lo hace en el exterior, no. Con el cambio incluido en el presupuesto, sostuvo, “van a pagar el mismo impuesto porque también los uruguayos y las uruguayas tenemos que contribuir al bienestar de los uruguayos”.

Impuesto Temu

Sobre el denominado “impuesto Temu”, que viene acompañado en el proyecto de un aumento del monto máximo permitido por persona para las compras en el exterior, Pereira dijo que se trata de un impuesto solicitado tanto por las cámaras empresariales como por el sindicato de los trabajadores del comercio, que ayudará a “proteger el trabajo nacional”.

En segundo lugar, el presidente del FA apuntó contra la anterior administración. “Nos habían dicho que íbamos a tener un déficit de 2,8%, pero cuando llegamos al gobierno teníamos un déficit de 4,2%”, señaló, y puntualizó que estos porcentajes, que “parecería centésimos”, suponen “más de 1.100 millones de dólares”.

“Son los 1.100 millones de dólares que faltan para cumplir todas las demandas que la sociedad pedía”, expresó Pereira. No obstante, sostuvo que el actual gobierno hizo una reestructura del presupuesto “para poder cumplir”. “Y habrá cosas que demoraremos más, pero lo cierto es que vamos a cumplir, y por eso estamos dando la cara cuando comienza la discusión presupuestaria”, manifestó.