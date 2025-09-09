Hacete socio para acceder a este contenido

En 5 años

ANEP duplicará la oferta educativa y se propone llegar a 100 mil niños con extensión del tiempo pedagógico

La hoja de ruta presentada por la ANEP busca ampliar la cobertura del modelo de tiempo completo en la educación inicial, primaria y alcanzar centros de educación media.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó su plan de extensión del tiempo pedagógico para el período 2025-2029, con el objetivo de duplicar la oferta educativa en los próximos cinco años. La iniciativa busca beneficiar a 100.000 niños en educación inicial y primaria, y alcanzar 122 centros en educación media.

Una meta ambiciosa de la ANEP para 2029

La hoja de ruta presentada se centra en ampliar la cobertura del modelo de tiempo completo, que actualmente atiende a 50.000 estudiantes. El objetivo es llegar a la cifra de 100.000, además de incrementar el número de liceos de tiempo extendido. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que este es un gran desafío que requerirá la colaboración de diferentes actores, pues "la política educativa es articuladora de otras políticas".

Ejes del plan de ampliación El plan de expansión se guiará por cuatro pilares fundamentales para asegurar su éxito y pertinencia:

  • Equidad: Garantizar que la expansión llegue a las zonas más vulnerables y a quienes más lo necesitan.

  • Adecuación: Adaptar la propuesta educativa a las características específicas de cada localidad y sus habitantes.

  • Alimentación: Asegurar que la extensión del tiempo pedagógico incluya la atención a los requerimientos nutricionales de los estudiantes.

  • Participación comunitaria: Fomentar la integración de espacios de la comunidad, como clubes o centros culturales, para complementar la educación formal.

La ampliación no solo se basará en las escuelas y liceos, sino que buscará la integración con otros espacios de la comunidad para ofrecer actividades complementarias como programación, ajedrez y música, reforzando la idea de que la educación va más allá del aula.

