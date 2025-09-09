La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó su plan de extensión del tiempo pedagógico para el período 2025-2029, con el objetivo de duplicar la oferta educativa en los próximos cinco años. La iniciativa busca beneficiar a 100.000 niños en educación inicial y primaria, y alcanzar 122 centros en educación media.
En 5 años
ANEP duplicará la oferta educativa y se propone llegar a 100 mil niños con extensión del tiempo pedagógico
La hoja de ruta presentada por la ANEP busca ampliar la cobertura del modelo de tiempo completo en la educación inicial, primaria y alcanzar centros de educación media.