ANEP duplicará la oferta educativa y se propone llegar a 100 mil niños con extensión del tiempo pedagógico

Una meta ambiciosa de la ANEP para 2029

La hoja de ruta presentada se centra en ampliar la cobertura del modelo de tiempo completo, que actualmente atiende a 50.000 estudiantes. El objetivo es llegar a la cifra de 100.000, además de incrementar el número de liceos de tiempo extendido. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que este es un gran desafío que requerirá la colaboración de diferentes actores, pues "la política educativa es articuladora de otras políticas".