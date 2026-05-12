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Política Orsi | democracia |

Democracias bajo presión

Orsi define a Uruguay como "constructor de climas" para defender la democracia en la región

Orsi advierte que la democracia está bajo presión y propone que Uruguay lidere espacios de acuerdo para responder a las nuevas demandas sociales.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

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En el marco de la presentación del informe anual del PNUD, “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026”, el presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo un firme llamado a la acción colectiva para proteger el sistema democrático frente a las crecientes tensiones globales y regionales.

Durante el evento realizado en Montevideo, el mandatario uruguayo subrayó que la democracia no es un estado estático, sino una “búsqueda constante de acuerdos”. Orsi destacó que, si bien Uruguay es reconocido internacionalmente por su fortaleza institucional y la convivencia civilizada entre líderes de distintos partidos, el país no es inmune a las "afecciones" que debilitan la convivencia democrática en el resto del mundo.

Orsi: Uruguay busca ser constructor de climas democráticos

“Tenemos la responsabilidad de construir climas que promuevan el diálogo. Como país, debemos ser capaces de capitalizar nuestra visión sin falsa modestia, pero también sin exceso de autocomplacencia”, afirmó el presidente.

Uruguay: Liderazgo en el escenario multilateral

El mandatario vinculó esta responsabilidad interna con el rol activo de Uruguay en el exterior. Destacó que el país utilizará sus plataformas en la presidencia pro tempore de la Celac, la presidencia del G77 y la futura gestión en el Mercosur para defender los derechos, las libertades y la seguridad jurídica.

PNUD: Uruguay como "bastión" frente a la crisis de resultados

Por su parte, la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, calificó a Uruguay como un “bastión democrático”. Sin embargo, advirtió que el ideal democrático pierde fuerza en la región cuando las instituciones no logran canalizar las demandas ciudadanas ni entregar resultados tangibles en materia de desarrollo.

Según el informe del PNUD, la democracia en la región enfrenta cinco presiones críticas:

  • Polarización tóxica.

  • Avance del crimen organizado.

  • Impacto de la Inteligencia Artificial y plataformas digitales.

  • Movimientos migratorios sin precedentes.

  • Crisis climática y pérdida de biodiversidad.

Hacia una democracia de resultados

El informe presentado concluye que la insatisfacción ciudadana está en aumento, impulsada por la percepción de inseguridad y la incapacidad de los Estados para actuar como mediadores efectivos. Ante esto, Muschett fue clara: “La alternativa no es reemplazar la democracia, sino protegerla, profundizarla y renovarla”.

El presidente Orsi cerró su intervención asumiendo el compromiso de trasladar este debate a los ámbitos educativos, entendiendo que la formación de ciudadanía es la herramienta principal para "empujar el rumbo del barco de la democracia" hacia un futuro estable.

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