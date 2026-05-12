Orsi define a Uruguay como "constructor de climas" para defender la democracia en la región

Uruguay: Liderazgo en el escenario multilateral

El mandatario vinculó esta responsabilidad interna con el rol activo de Uruguay en el exterior. Destacó que el país utilizará sus plataformas en la presidencia pro tempore de la Celac, la presidencia del G77 y la futura gestión en el Mercosur para defender los derechos, las libertades y la seguridad jurídica.

PNUD: Uruguay como "bastión" frente a la crisis de resultados

Por su parte, la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, calificó a Uruguay como un “bastión democrático”. Sin embargo, advirtió que el ideal democrático pierde fuerza en la región cuando las instituciones no logran canalizar las demandas ciudadanas ni entregar resultados tangibles en materia de desarrollo.

Según el informe del PNUD, la democracia en la región enfrenta cinco presiones críticas:

Polarización tóxica.

Avance del crimen organizado.

Impacto de la Inteligencia Artificial y plataformas digitales.

Movimientos migratorios sin precedentes.

Crisis climática y pérdida de biodiversidad.

Hacia una democracia de resultados

El informe presentado concluye que la insatisfacción ciudadana está en aumento, impulsada por la percepción de inseguridad y la incapacidad de los Estados para actuar como mediadores efectivos. Ante esto, Muschett fue clara: “La alternativa no es reemplazar la democracia, sino protegerla, profundizarla y renovarla”.

El presidente Orsi cerró su intervención asumiendo el compromiso de trasladar este debate a los ámbitos educativos, entendiendo que la formación de ciudadanía es la herramienta principal para "empujar el rumbo del barco de la democracia" hacia un futuro estable.