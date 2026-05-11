Peñarol volvió al triunfo luego de ocho partidos

En tiempo de adición, una maravillosa jugada individual de Maximiliano Añasco por derecha, culminó con un centro al punto penal en dónde apareció Diego Daguerre, quien empujó la pelota al fondo de la red, poniendo en ventaja a Cerro Largo.

Para la segunda mitad, y pese a que no hacía méritos para llegar al tanto, un pase filtrado de Laxalt dejó a Batista mano a mano contra Moreno, rematando de pierna zurda por debajo del arquero e inflando la red.

Minutos más tarde, una jugada por el sector derecho, derivó en un centro al punto penal que Leandro Umpiérrez conectó de cabeza para dar vuelta el resultado en Melo.

Pero al partido le iban a quedar alegrías. Faltando cinco minutos para el fina, Cerro Largo sacó un contragolpe letal, Assis recibió pasando la mitad de la cancha y habilitó a Federico Sellecchia quién apareció solo por izquierda y con un remate de primera, igualó las acciones.

Este empate no encontró de brazos cruzados a Peñarol que en menos de dos minutos iba a volver a ponerse por delante en el marcador. Tras un despeje, la pelota le quedó a Abel Hernández que con una chilena brutal, convirtió el tercero aurinegro.

Peñarol se llevó tres puntos muy importantes, volviendo a la victoria luego de ocho partidos y acortando la distancia en la Anual. Por el lado de Cerro Largo, este revés lo complica en los promedios.

Cerro Largo

Juan Moreno, Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Axel Pandiani (82′ Federico Sellecchia), Sebastián Assis, Santiago Marcel (82′ Emiliano Jourdan), Maximiliano Añasco (77′ Gustavo Viera); Diego Daguerre (64′ Mario García), Tiziano Correa.

DT: Danielo Nuñez.

Peñarol

Sebastián Britos; Brian Barboza (46′ Abel Hernández), Franco Escobar (39′ Facundo Álvez), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Roberto Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt (61′ Stiven Muhletahler), Gastón Togni (61′ Kevin Rodríguez); Facundo Batista (88' Tomás Olase).

DT: Diego Aguirre.