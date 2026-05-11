Bava habló del triunfo, los barras y lanzó una advertencia: "Conmigo no esperen nada"

Victoria impostergable

Jorge Bava destacó la victoria, los 4 goles y terminar con el arco en cero. "Era impostergable ganar hoy (ayer) y cortar la racha adversa. Hacerlo con varios goles, con muchas situaciones nuestras y escasas situaciones del rival, es favorable. No borra lo hecho en el torneo, pero permite ver con otros ojos lo que viene en el futuro, me voy conforme con el rendimiento".

El técnico destacó la importancia del trabajo defensivo. "Es muy importante porque es un ítem de juego que nos venía costando bastante y solo con Cerro Largo lo habíamos logrado. Nos preocupaba y los rivales tenían mucha efectividad y es un momento adverso donde todo cuesta. Hacer muchos goles fue muy favorable, pero es un ítem que trabajamos porque los goles en contra nos venían costando partidos y teníamos que cortar esa racha".

Consultado por la "vista" de algunos hinchas en la concentración de los céspedes el sábado pasado, Bava comentó: "Fue una situación normal, fue para plantear la incomodidad que tenemos todos, como se hizo toda la vida. Tengo mucho años en el club y siempre fue en buenos términos con la misma duda que tienen todos, pasó muchas veces y estamos buscando el bien del club que es importante".

Nacional espera rival para enfrentar en la primera fecha del intermedio. En estos momentos, Nacional quedó en el puesto 7 y se enfrentaría a Montevideo City Torque. Si se mantiene así, el partido frente a los ciudadanos sería el viernes en el estadio Charrúa, ya que Montevideo City Torque juegará el próximo martes por Copa Sudamericana. Sin embargo, hoy se cierra la fecha y esto podría cambiar.

Reunión con Vairo y Perchman

Otra reunión que tuvo Bava en las últimas horas fue con el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el área deportiva encabezada por Sebastián Eguren y Martín Ligüera. Según lo expresado por el entrenador, se trató de una charla "para trabajar de cara al período de pases que está muy cerca".

Además, aprovechó la pregunta de un periodista para "dejarle en claro a todos" que "conmigo no esperen nombres porque no me gusta manosear jugadores ni los que puedan llegar, ni los que puedan salir porque estamos en competencia y puestos tampoco. No esperen nada de mi parte. Cuando lleguen se los presentará. Es lógico que va a haber bajas y altas y estamos trabajando en eso".