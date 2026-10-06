Vivienda subsidiará alquileres para acompañar integración de familias vinculadas a INAU

"Infancia y la adolescencia es una prioridad”

“Me congratula pensar que estamos trabajando juntas y juntos y que la infancia y la adolescencia es una prioridad”, evaluó, y llamó a hacerlo “desde la cercanía y desde los territorios para proteger a los gurises y a sus familias”. Es así que, entre otras acciones, destacó los esfuerzos que el INAU lleva adelante por desinternar a los niños de entre 0 y 3 años que están a su cargo.

Romero apuntó a la vivienda como “una de las dimensiones de cuidado”, a lo que sumó “la dignidad y la protección de los derechos” de los menores de edad, algo que “también tiene que ver con la dignidad de los espacios que habitan”. Es así que llamó a abordar “otras estrategias para seguir trabajando” junto con las demás instituciones del Estado con las infancias, niñeces y adolescencias en “el centro” de sus políticas públicas.

Por su parte, y en una rueda de prensa tras la firma del convenio, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, remarcó el valor del acuerdo, que se corresponde con “la priorización que hizo el gobierno en los niños, las niñas y los adolescentes”. “Esto, justamente, es un paso en esa dirección”, acotó, y explicó que el MVOT asumirá únicamente el subsidio del alquiler por parte de aquellas familias que “derive el INAU”, cuyo acompañamiento catalogó como “fundamental”.

En esa línea, celebró el trabajo entre ambas instituciones, ya que sin él “la política pública no llega tan bien a un buen fin”. “Cuando decimos que la vivienda es importante es eso: nosotros entendemos que la vivienda es central en la política pública, para que después otras políticas públicas también actúen y rindan más”, afirmó.

La ministra de Vivienda subrayó el rol que el acceso a soluciones habitacionales por parte de poblaciones vulnerables juega a la hora de acceder a otros derechos, como la salud y la educación y, a modo de ejemplo, destacó que en el caso de esta última, “el tener una vivienda hace que los niños y las niñas tengan donde estudiar”. “Es eso: la centralidad de la vivienda para que otras políticas públicas sean más eficientes”, sintetizó.