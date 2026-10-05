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Deportes Nacional | Clausura |

No lo den por muerto

Nacional derrotó a MC Torque, sigue invicto con Carreño y va de lleno por el Clausura

El tricolor ganó como local, quedó a uno de los puestos de Libertadores y a tres puntos de lo más alto del torneo Clausura.

Maxi Gómez celebra el segundo gol de Nacional.

Maxi Gómez celebra el segundo gol de Nacional.

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Por Redacción Caras y Caretas

Enorme triunfo de Nacional, que como local en el Gran Parque Central, venció por 2 a 0 a MC Torque y se metió de lleno en la pelea por el Clausura. Desde que asumió Daniel Carreño, el tricolor no perdió por el Campeonato Uruguayo.

El encuentro se abrió de manera temprana, y es que a los 10 minutos el tricolor se iba a poner por delante del marcador. Gastón Martirena se hizo cargo de un tiro libre contra la izquierda que cayó pasando el punto penal, para que apareciera Tomás Viera que de cabeza conectó para poner el primer grito de la noche.

Ya en el complemento, y en el amanecer del mismo, una gran jugada colectivo tuvo a Luciano Boggio pasando entrelíneas para que Luciano González se metiera dentro del área y ante la salida del golero, abrió para la aparición de Maximiliano Gómez que con el arco vacío sentenció el encuentro.

Con este resultado, Nacional quedó a un punto de los puestos de Libertadores en la Anual pero se metió de lleno en la pelea por obtener el Clausura. Por el lado de MC Torque, la derrota lo hace perder el liderazgo del campeonato, que ahora pasó a manos de Liverpool.

Nacional

Luis Mejía (40′ Alexis Martín Arias), Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera, Gastón Martirena, Luciano Boggio (65′ Santiago Silva), Lucas Rodríguez, Luciano González (65′ Emiliano Ancheta), Camilo Cándido, Tiziano Correa (78′ Rodrigo Martínez) y Maximiliano Gómez (78′ Maximiliano Silvera).

Director técnico: Daniel Carreño.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo (53′ Diogo Guzmán), Gonzalo Montes, Pablo Siles (53′ Nahuel Da Silva), Esteban Obregón (82′ Ramiro Lecchini), Salomón Rodríguez y Luka Andrade (82′ Santiago Zampieri).

Director técnico: Marcelo Méndez.

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