Delacoste: elecciones en Brasil afianzan dominio de extrema derecha trumpista en Sudamérica

Lo ve difícil para Lula

Integrante del centro de pensamiento de izquierdas Fundación El Puente, Delacoste da un margen a lo inesperado, pero igual ve difícil una remontada de Lula.

"En las elecciones brasileñas siempre ganó el candidato que salió primero en la primera vuelta. Y, en términos de ciencia política, hay muy pocos casos: es prácticamente imposible que un candidato que saca por arriba del 45%, en este caso 47%, pierda la segunda vuelta", afirmó.

Delacoste señaló que el bolsonarismo -movimiento nacionalista y ultraconservador liderado por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), padre del actual candidato y preso por su intento de golpe de Estado- tuvo un "desempeño mejor del esperado".

"La mayor parte de las encuestas daba a Lula por encima, aunque con una tendencia a la baja, y el resultado fue el inverso: Bolsonaro quedó por encima", señaló el experto.

El escenario pudo ser peor para el mandatario y sus simpatizantes: al comenzar el escrutinio, el candidato del Partido Liberal llegó a tener un 51% de apoyo, y Lula logró recortar la diferencia.

Para el politólogo, las perspectivas de Lula son desafiantes, pues difícilmente reciba los votos de los candidatos eliminados en primera vuelta: "Algunos lo harán, pero tendría que producirse un desplazamiento masivo", sostuvo Delacoste, quien señaló que el mandatario podría beneficiarse además del posible apoyo de quienes se abstuvieron el pasado 4 de octubre.

Lecturas iniciales

Más allá del resultado concreto, Delacoste entendió que las elecciones brasileñas obligan a revisar algunas ideas sobre la capacidad de las fuerzas democráticas para contener a una extrema derecha demasiado cercana al presidente de EEUU, Donald Trump.

"Creo que había una idea de que las extremas derechas podían ser contenidas con frentes democráticos amplios, con gobiernos competentes y que no fueran mucho al choque. De algún modo, se pensaba que las extremas derechas, aunque pudieran sacar muchos votos, eran algo así como accidentes históricos que eventualmente se revertirían", explicó.

No obstante, aseguró , "quedó claro que la demonización de la extrema derecha no resuena socialmente y que los grandes frentes democráticos son muy impotentes", en tanto las posiciones pragmáticas hacen concesiones para ganar que luego salen caras.

En ese marco, una eventual derrota de Lula tendría una dimensión que excedería la elección brasileña, advirtió.

"Si Lula es el personaje más influyente de la política brasileña de los últimos 40 o 50 años, un fin de ciclo del lulismo obligaría a repensar toda una forma de entender la política que no se reduce a Brasil", sostuvo.

Izquierda venía mal

Además, este resultado tiene consecuencias para una izquierda regional que, en su opinión, "venía muy mal" antes de esta elección, "y esto es, de alguna manera, el clavo en el ataúd".

Más allá de resultados electorales puntuales, el mapa político actual muestra un predominio de gobiernos de derecha en Sudamérica, que obliga a la izquierda a discutir no sólo estrategias electorales, sino su proyecto político para las próximas décadas, señaló Delacoste.

A su juicio, la situación actual guarda cierta similitud con la que enfrentó la izquierda a finales del siglo XX, cuando debió revisar sus estrategias tras sucesivas derrotas. Y como entonces, concluyó Delacoste, toca hacer "una tarea efectiva y larga".