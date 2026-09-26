Yamandú Orsi le contestó a la oposición sobre Cuba: "No es una cosa entre buenos y malos"

“Yo en realidad no hablé mucho de Cuba, no hablé de Cuba”, sostuvo. Y explicó que su única referencia elogiosa explícita a un sistema político estuvo dirigida a Estados Unidos, en el marco de los 250 años de su Declaración de Independencia.

Según Orsi, allí destacó “la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y de la felicidad como bandera”.

Su referencia a Cuba

Su referencia a Cuba, explicó, estuvo vinculada específicamente al impacto de los bloqueos económicos y no a una valoración del régimen político de la isla.

“Yo hice referencia a señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé de Cuba”, afirmó.

“Yo no suelo meterme en describir ni analizar qué tal funciona un gobierno o qué tal funciona otro”, señaló. “Siempre digo: la libertad primero que nada. La palabra libertad la habré dicho 15 veces”.

Orsi insistió además en que su intervención ante Naciones Unidas estuvo atravesada por una concepción amplia de la paz y por la defensa del multilateralismo, antes que por una enumeración de gobiernos a los que Uruguay debería respaldar o condenar. En ese sentido, planteó que “no era una cosa entre buenos y malos” y que las posiciones de los países pueden cambiar con el tiempo.

“Dije también que esto no era una cosa entre buenos y malos y que algunos que son buenos hoy se transforman en malos mañana y al revés. A buen entendedor pocas palabras”, concluyó.

La respuesta de Delgado

Las explicaciones de Orsi llegaron después de una nueva crítica de Álvaro Delgado. El presidente del Directorio del Partido Nacional cuestionó que el mandatario no hubiera incorporado en su discurso algunos de los planteos que, según afirmó, le había realizado durante la reunión mantenida antes del viaje a Nueva York.

En particular, Delgado señaló que había pedido que Uruguay se pronunciara sobre la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del bloqueo”, escribió en X.

Delgado también cuestionó la utilidad de la ronda de consultas con los partidos políticos realizada antes del viaje. “Si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido”, sostuvo. A su juicio, el discurso tuvo “mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado”.

Las críticas también llegaron desde el Partido Nacional y el Partido Colorado. El diputado Pablo Abdala cuestionó que Orsi hubiera mencionado el bloqueo económico pero no, según su interpretación, la situación política y la represión en Cuba.

Pedro Bordaberry, por su parte, centró su cuestionamiento en la ausencia de una referencia explícita a la falta de democracia en la isla.

La controversia terminó desplazando parte de la atención sobre otros componentes del discurso presidencial. Según la cobertura del debate, Orsi había planteado ante la ONU una defensa del multilateralismo y de la paz, además de cuestionar fenómenos como las guerras, el terrorismo, la desigualdad extrema y las consecuencias de los bloqueos económicos.

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