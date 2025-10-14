El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 13 de octubre de 2025 sus últimas proyecciones económicas, destacando que la economía mundial muestra una resistencia inesperada ante las tensiones comerciales y políticas de proteccionismo. Según el informe, se espera que el crecimiento global alcance el 3,2% en 2025, ligeramente por debajo del 3,3% de 2024, y se proyecta que se reduzca aún más al 3,1% en 2026.
Proyecciones del FMI para 2025: Crecimiento Global y Perspectivas para Uruguay
Para el FMI la moderación no ha resultada tan dramática como se temía, debido a que los aranceles de EEUU no han generado el impacto devastador anticipado.