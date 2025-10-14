Proyecciones del FMI para 2025: Crecimiento Global y Perspectivas para Uruguay

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, señala que la moderación en el crecimiento no ha resultada tan dramática como se temía, en parte debido a que los aranceles estadounidenses, que se elevan en promedio a un 17,5%, no han generado el impacto devastador anticipado. El sector privado ha mostrado agilidad al aumentar sus envíos hacia Estados Unidos antes de la implementación de nuevos aranceles, especialmente desde países emergentes. Además, las condiciones financieras han mejorado, impulsadas por la depreciación del dólar que ha aliviado la carga de la deuda en los países en desarrollo, políticas de estímulo en China y la Eurozona, así como fuertes inversiones en inteligencia artificial que han respaldado la actividad económica.