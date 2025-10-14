Hacete socio para acceder a este contenido

FMI | proteccionismo |

economía

Proyecciones del FMI para 2025: Crecimiento Global y Perspectivas para Uruguay

Para el FMI la moderación no ha resultada tan dramática como se temía, debido a que los aranceles de EEUU no han generado el impacto devastador anticipado.

FMI.

FMI.

 FMI
Por María Noel Sanguinetti

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 13 de octubre de 2025 sus últimas proyecciones económicas, destacando que la economía mundial muestra una resistencia inesperada ante las tensiones comerciales y políticas de proteccionismo. Según el informe, se espera que el crecimiento global alcance el 3,2% en 2025, ligeramente por debajo del 3,3% de 2024, y se proyecta que se reduzca aún más al 3,1% en 2026.

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, señala que la moderación en el crecimiento no ha resultada tan dramática como se temía, en parte debido a que los aranceles estadounidenses, que se elevan en promedio a un 17,5%, no han generado el impacto devastador anticipado. El sector privado ha mostrado agilidad al aumentar sus envíos hacia Estados Unidos antes de la implementación de nuevos aranceles, especialmente desde países emergentes. Además, las condiciones financieras han mejorado, impulsadas por la depreciación del dólar que ha aliviado la carga de la deuda en los países en desarrollo, políticas de estímulo en China y la Eurozona, así como fuertes inversiones en inteligencia artificial que han respaldado la actividad económica.

En cuanto a Uruguay, el FMI estima un crecimiento del PIB del 2,5% para 2025, con una ligera caída al 2,4% en 2026. La inflación en el país suramericano está proyectada para cerrar este año en un 4,7%, con una expectativa de descenso a 4,5% para 2026. En septiembre de 2025, la inflación interanual fue del 4,25%, manteniéndose dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Uruguay, que ha reducido su Tasa de Política Monetaria en 50 puntos básicos, dejándola en 8,25%.

Latinoamérica y el Caribe, por su parte, se proyectan que crecerán un 2,4% en 2025 y un 2,3% en 2026. El FMI mantiene estas previsiones, advirtiendo que la región enfrenta desafíos significativos, como la baja inversión, la fragilidad fiscal y una inflación que continuará por encima del 5%.

Estas proyecciones del FMI resaltan un panorama global en transición, donde, a pesar de los retos, se vislumbran oportunidades si se gestionan adecuadamente las políticas económicas en un entorno cada vez más complejo.

