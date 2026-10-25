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Música y encuentro cultural

Punta del Este recibirá a intérpretes de diez países en un festival internacional

Artistas de diez países participarán en un festival internacional en Punta del Este, donde el uruguayo Matías González, conocido como Matulo, representará al país.

Punta del Este será sede de festival internacional.

Punta del Este será sede de festival internacional.
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Por Redacción Caras y Caretas

El festival internacional reunirá a intérpretes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La propuesta también contará con artistas invitados de Puerto Rico, Argentina, El Salvador y Ecuador.

Uruguay estará representado por Matías González, conocido artísticamente como Matulo, quien obtuvo su lugar en el certamen tras ganar el Festival Nacional con la canción Solo hay que entender.

Durante la presentación del evento, realizada el jueves 22 de octubre en el Municipio de Punta del Este, el director general del festival, Heber Barrios, destacó el crecimiento de la iniciativa y el intercambio cultural que promueve entre los participantes.

«Es tan importante compartir como competir», expresó Barrios. Además, señaló que las delegaciones ya habían participado en actividades organizadas en Montevideo y Atlántida.

Por su parte, el director del Departamento de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, resaltó el aporte del festival a la promoción turística de Punta del Este y Uruguay en el exterior.

La gala tendrá también un componente solidario. El ingreso se realizará mediante un bono colaboración de 350 pesos y lo recaudado será destinado al banco ortopédico del Rotary Club Punta del Este.