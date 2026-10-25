El festival internacional reunirá a intérpretes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La propuesta también contará con artistas invitados de Puerto Rico, Argentina, El Salvador y Ecuador.
Música y encuentro cultural
Punta del Este recibirá a intérpretes de diez países en un festival internacional
Artistas de diez países participarán en un festival internacional en Punta del Este, donde el uruguayo Matías González, conocido como Matulo, representará al país.