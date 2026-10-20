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menor | Fiscalía | quíntuple homicidio

Resolución

Quíntuple homicidio en El Monarca: menor responsable cobró por la ejecución e irá 6 años al Inisa

A meses del crimen del 10 de julio en El Monarca, Fiscalía informó que el menor imputado confesó recibir dinero por el ataque e irá seis años al INISA.

Quíntuple homicidio en El Monarca: menor responsable cobró por la ejecución e irá 6 años al INISA.

Quíntuple homicidio en El Monarca: menor responsable cobró por la ejecución e irá 6 años al INISA.

 Gastón Britos / FocoUy
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De acuerdo a la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3er. Turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, la investigación logró la responsabilización del joven por cinco infracciones gravísimas a la ley penal, catalogadas como "homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real".

Quíntuple homicidio en El Monarca

Los hechos se remontan a la mañana del 10 de julio de 2026, cuando cuatro individuos arribaron en dos motocicletas al domicilio mencionado. Los atacantes vestían indumentaria de trabajo con elementos reflectivos y cascos. Luego de escalar el muro perimetral del predio, abrieron fuego contra quienes se hallaban en el interior de la casa, donde algunos ocupantes permanecían acostados y otros estaban en la cocina. El ataque dejó cuatro personas muertas en el sitio y una quinta que falleció mientras era trasladada para recibir atención médica. Los agresores abandonaron el lugar dos minutos después de su ingreso.

Las indagatorias judiciales determinaron que el móvil de la agresión habría sido una disputa registrada una semana antes entre un vecino del barrio y una de las víctimas. Para concretar el esclarecimiento del caso, el equipo investigador recurrió al análisis de cámaras de videovigilancia, pericias balísticas y biológicas, autopsias y la revisión de un teléfono celular incautado.

A través del peritaje telefónico se hallaron conversaciones donde el menor admitía su implicación directa y revelaba "haber recibido dinero para cometerlos". Asimismo, en el dispositivo se identificaron registros fotográficos que coincidían con la vestimenta, los vehículos y las armas de fuego empleadas en el tiroteo.

El adolescente admitió su responsabilidad ante la sede judicial y la causa se resolvió mediante un proceso simplificado tras el acuerdo alcanzado entre las partes. En consecuencia, la Justicia ordenó su internación por un período de seis años en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

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