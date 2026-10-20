La Justicia determinó la responsabilidad de un adolescente por su participación en el ataque a balazos ocurrido el pasado viernes 10 de julio,en el barrio El Monarca. Según un comunicado que emitió Fiscalía este martes, la investigación confirmó que el menor cobró dinero para ejecutar el crimen y fue sancionado con seis años de medida privativa de libertad.
Resolución
Quíntuple homicidio en El Monarca: menor responsable cobró por la ejecución e irá 6 años al Inisa
A meses del crimen del 10 de julio en El Monarca, Fiscalía informó que el menor imputado confesó recibir dinero por el ataque e irá seis años al INISA.