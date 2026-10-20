Quíntuple homicidio en El Monarca: menor responsable cobró por la ejecución e irá 6 años al INISA.

Las indagatorias judiciales determinaron que el móvil de la agresión habría sido una disputa registrada una semana antes entre un vecino del barrio y una de las víctimas. Para concretar el esclarecimiento del caso, el equipo investigador recurrió al análisis de cámaras de videovigilancia, pericias balísticas y biológicas, autopsias y la revisión de un teléfono celular incautado.

A través del peritaje telefónico se hallaron conversaciones donde el menor admitía su implicación directa y revelaba "haber recibido dinero para cometerlos". Asimismo, en el dispositivo se identificaron registros fotográficos que coincidían con la vestimenta, los vehículos y las armas de fuego empleadas en el tiroteo.

El adolescente admitió su responsabilidad ante la sede judicial y la causa se resolvió mediante un proceso simplificado tras el acuerdo alcanzado entre las partes. En consecuencia, la Justicia ordenó su internación por un período de seis años en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).