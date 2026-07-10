El Monarca: irrumpieron armados en una casa y asesinaron a cinco personas

Vecinos de la zona relataron que, instantes antes del ataque, escucharon a los agresores gritar "¡policía!", presuntamente para sorprender a las personas que estaban dentro de la vivienda.

Investigación en curso

La investigación apunta a que las víctimas pertenecían a una familia que años atrás operaba en Villa Española y que posteriormente se trasladó a El Monarca tras conflictos relacionados con la disputa por la venta de drogas.

En la escena trabajaban este viernes efectivos del Departamento de Homicidios, personal de Investigaciones de la Zona Operacional III y otras unidades policiales, mientras se preservaba el área para las pericias.

Sobre la calle quedaron proyectiles y casquillos que serán analizados por Policía Científica una vez finalizadas las actuaciones dentro de la vivienda.

Debido a la magnitud del caso, también concurrieron al lugar autoridades de la Policía, entre ellas los jefes de distintas unidades y divisiones, además del jefe de la Zona Operacional III.

Asimismo, se hicieron presentes el ministro del Interior, Carlos Negro; el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.