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violencia

El Monarca: irrumpieron armados en una casa y asesinaron a cinco personas

Atacantes ingresaron a una vivienda y abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro de la casa. Investigan vínculo con disputa por narcotráfico.

El Monarca: irrumpieron armados en una casa y asesinaron a cuatro personas.

El Monarca: irrumpieron armados en una casa y asesinaron a cuatro personas.

 Gastón Britos / FocoUy
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Cinco personas fueron asesinadas en un ataque armado que tuvo lugar este viernes en una casa ubicada en el barrio El Monarca. Según informó Telemundo, el hecho de violencia ocurrió ocurrido sobre las 07 de la mañana y la principal hipótesis es que las víctimas integraban una familia con antecedentes de vinculación al narcotráfico.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Calle 7 y Pasaje Central. De acuerdo con la información primaria, cuatro atacantes llegaron al lugar en dos motocicletas, ingresaron al predio por los muros del patio y abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro de la casa.

Al arribar los primeros efectivos policiales encontraron sin vida a tres hombres y una mujer. En tanto, una adolescente de 14 años presentaba heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde murió horas más tarde.

Vecinos de la zona relataron que, instantes antes del ataque, escucharon a los agresores gritar "¡policía!", presuntamente para sorprender a las personas que estaban dentro de la vivienda.

Investigación en curso

La investigación apunta a que las víctimas pertenecían a una familia que años atrás operaba en Villa Española y que posteriormente se trasladó a El Monarca tras conflictos relacionados con la disputa por la venta de drogas.

En la escena trabajaban este viernes efectivos del Departamento de Homicidios, personal de Investigaciones de la Zona Operacional III y otras unidades policiales, mientras se preservaba el área para las pericias.

Sobre la calle quedaron proyectiles y casquillos que serán analizados por Policía Científica una vez finalizadas las actuaciones dentro de la vivienda.

Debido a la magnitud del caso, también concurrieron al lugar autoridades de la Policía, entre ellas los jefes de distintas unidades y divisiones, además del jefe de la Zona Operacional III.

Asimismo, se hicieron presentes el ministro del Interior, Carlos Negro; el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.

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