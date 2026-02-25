Rumbo económico de Argentina: la contracara de la reforma laboral

Analistas y referentes productivos, como el exministro de Producción José Ignacio de Mendiguren, han advertido que este modelo se asemeja peligrosamente al "nigeriano". Esta visión contrapone el desarrollo de Nigeria (focalizado en "vengan, llévensela toda") frente al modelo de Noruega, que utilizó sus recursos naturales para construir un entramado industrial propio.

La preocupación central radica en que la destrucción del entramado científico y productivo, acompañada de una flexibilización laboral extrema, deja al país sin capacidad de recuperación industrial. “Lo que sigue a la destrucción total es la nada”, advierten sectores que defienden la industria nacional.

Mientras el Gobierno celebra la llegada de grandes inversiones bajo el RIGI, la contracara es un vaciamiento de la pequeña y mediana empresa, y una apuesta por ser un mero proveedor de materias primas. Esta estrategia, al desarticular la capacidad de producir, atenta no solo contra los derechos laborales actuales, sino contra el futuro desarrollo económico y la soberanía productiva de la Argentina, consolidando un esquema primarizado.

Reforma y RIGI

La reforma laboral en Argentina, enmarcada en la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), configura un cambio de rumbo económico que trasciende la flexibilización de los contratos de trabajo. Analistas advierten que esta transformación estructural, lejos de potenciar la industria, desarticula el entramado productivo y científico, afectando no solo a los trabajadores sino las bases mismas de la recuperación económica a largo plazo, generando un escenario de destrucción de valor.

En este contexto, voces críticas como la del exministro de producción advierten que la Argentina adopta un esquema puramente extractivista sin integración local. Comparando el modelo con experiencias internacionales, se señala un camino hacia el "modelo nigeriano" de explotación de recursos naturales, donde se prioriza la extracción sin generar valor agregado ni empleo genuino, arriesgando la soberanía productiva y condenando al país a una dependencia económica sin desarrollo industrial, sostienen voces críticas