¿Cómo pagó la camioneta el presidente Yamandú Orsi antes de asumir?

La falta de claridad sobre cómo pagó la camioneta y si fue beneficiado con un "descuento" a pocos días de asumir la Presidencia, algo sugerido el sábado 30 por el propio presidente de la República Yamandú Orsi, está en el centro de la controversia a nivel político desde hace una semana. Las suspicacias sobre el presunto descuento fueron abonadas por el hecho de que pocos días después de la compra, Orsi utilizó en la ceremonia de asunción presidencial un coche eléctrico Hyundai y de la misma automotora, facilitado por la concesionaria Fidocar, representante de la marca en Uruguay.
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Ese lunes el presidente Yamandú Orsi emitió un mensaje en redes sociales sobre la polémica generada en torno a su camioneta. Aclaró que adquirió el vehículo "por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta", sostiene en el mensaje.
"Siempre me manejé con la verdad. Si un organismo de contralor entiende que fallé me haré cargo. Esta compra no está relacionada a la elección del auto para el día de la asunción presidencial", sostuvo el mandatario.
El presidente reafirmó que, “si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”. Asimismo, comentó: “Si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.
“Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente”, finalizó Orsi.
Detalles de la compra
Según informó el semanario Búsqueda, Orsi pagó la camioneta con 15.000 dólares y dos autos: el Hyundai que ya tenía –al que hizo mención el presidente en el video– y un Renault Stepway que fue donado por la automotora Car One a la fórmula presidencial del Frente Amplio en la última campaña electoral. El semanario informó que este último vehículo figura en la rendición de cuentas que presentó el Frente Amplio ante la Corte Electoral, con un valor estimado de 20.500 dólares. Esto, que fue confirmado por Presidencia, no consta en la factura que fue divulgada días atrás, en la que solo aparece que Orsi pagó 54.000 dólares.