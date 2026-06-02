¿Cómo pagó la camioneta el presidente Yamandú Orsi antes de asumir?

El presidente reafirmó que, “si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”. Asimismo, comentó: “Si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

“Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente”, finalizó Orsi.

Detalles de la compra

Según informó el semanario Búsqueda, Orsi pagó la camioneta con 15.000 dólares y dos autos: el Hyundai que ya tenía –al que hizo mención el presidente en el video– y un Renault Stepway que fue donado por la automotora Car One a la fórmula presidencial del Frente Amplio en la última campaña electoral. El semanario informó que este último vehículo figura en la rendición de cuentas que presentó el Frente Amplio ante la Corte Electoral, con un valor estimado de 20.500 dólares. Esto, que fue confirmado por Presidencia, no consta en la factura que fue divulgada días atrás, en la que solo aparece que Orsi pagó 54.000 dólares.