Nacional se hunde y se cayó la primera incorporación para el segundo semestre

Los fernandinos salieron en el complementos decididos a llevarse el resultad;, fueron los dueños de las pelotas, ganaron las divididas y cuando llegaron hicieron daño.

El resultado fue 3 a 0 y pudo ser peor. Repetir otra vez que Nacional tiene jugadores en un nivel bajísimo, y que necesita reforzar varios lugares del campo en forma urgente es una obviedad.

"No fuimos eficaces, pero no es excusa"

Jorge Bava cambia los nombres, los sistemas pero el resultado siempre es el mismo. El equipo no mejora y deja puntos que duelen.

Hablando del entrenador, luego del partido ante Deportivo trató de buscar explicaciones en la dura derrota del tricolor. "El mayor debe fue aprovechar nuestros momentos. Ellos fueron eficaces, en dos jugadas cambió todo. El primer tiempo fue bueno, el segundo muy parejo, con momentos para uno y otro. No lo aprovechamos, ellos lo aprovecharon y fue el marcador que fue".

Y continuó: "Estamos en busca de ello. Queríamos aprovechar el envión de estos últimos 15 puntos que disputamos, tanto en copa como a nivel local y no pudimos. No sirve de excusa. No fuimos eficaces, ellos lo aprovecharon, y se terminaron llevando el partido en los últimos 10 minutos. Los partidos son de 90 o de 100 minutos. No estuvimos claros en nuestros buenos momentos, y nos pasó factura. Esos 10 minutos después del gol no nos encontramos y se hizo cuesta arriba todo", sentenció.

"Este primer semestre termina la semana que viene. Tenemos que afrontarlo con la mayor seriedad, son puntos vitales en el Intermedio y la Anual. Terminará la semana que viene, después veremos lo que haya que hacer, pero hasta la semana que viene tenemos que seguir. Veníamos con un puntaje ideal [en el Intermedio] que no lo pudimos mantener hoy. Son 3 puntos perdidos, duele la forma, pero el funcionamiento hay que ser muy objetivo y muy claro a la hora de analizar. Se han ganado partidos no tan bien, se han perdido otros como hoy con cosas buenas. Pero no me sirve de excusa. Esto es para ganar y no se pudo ganar. Hay que reafirmar las cosas que se hicieron bien, y mejorar las que se hacen mal, para ganar, que es lo que queremos".

Se cayó el zaguero

Si bien queda una fecha para el parate del Torneo Intermedio, está claro que Nacional no puede perder el tiempo y ya trabaja en incorporaciones. Necesita reforzar en varios puestos y en las últimas horas se cayó el zaguero que el cuerpo técnico y la dirigencia tenían en carpeta. Tanto Jorge Bava como Flavio Perchman se comunicaron con Leandro "Lele" Cabrera para incorporarlo a mitad de año. Sin embargo, el jugador agradeció el interés de Nacional pero comunicó que cumplirá su contrato con el Espanyol de Barcelona, con el cual tiene contrato por un año más.

Ahora habrá que apuntar para otro lado, porque este primer intento no se concretará al menos por un tiempo.