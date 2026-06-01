Inauguraron nueva plaza en Piedras Blancas con equipamiento de primer nivel

El resultado de este diagnóstico participativo se traduce en un equipamiento de primer nivel que incluye:

Deporte y recreación: Cancha multifunción y una pista de patín.

Cultura y comunidad: Un anfiteatro al aire libre para eventos barriales.

Infancia y descanso: Sector de juegos infantiles, áreas verdes equipadas y redes de iluminación.

Seguridad: El espacio contará con servicio permanente de cuidaparques.

De la superficie total del predio, 2.700 metros cuadrados corresponden a áreas pavimentadas, mientras que los 2.500 metros cuadrados restantes fueron destinados a la consolidación de espacios verdes.

Transformación barrial e integración desde 2022

Desde el Departamento de Desarrollo Urbano destacaron que esta inauguración es el corolario de un tejido de intervenciones sociales y edilicias que la comuna viene desplegando en el territorio desde el año 2022.

"El proceso estuvo acompañado por distintas acciones orientadas a fortalecer la integración social y comunitaria del barrio", señalaron las autoridades.

Entre los logros más significativos del programa en este sector de Piedras Blancas se destacan la entrega de 28 viviendas construidas a través del Programa Convive (en convenio con FUCVAM bajo el sistema de ayuda mutua), el diseño y autoconstrucción del salón comunal de Santa María de Piedras Blancas, y el despliegue de asistencia sanitaria mediante la instalación periódica de un policlínico móvil.