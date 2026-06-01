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Política

Inauguraron nueva plaza en Piedras Blancas con equipamiento de primer nivel

La nueva plaza de Piedras Blancas contará con cancha multifunción, anfiteatro al aire libre, juegos infantiles, pista de patín, iluminación, áreas verdes equipadas y cuidaparques.

Plaza en Piedras Blancas

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La fisonomía del barrio Piedras Blancas sumó un nuevo hito en su proceso de transformación urbana. La Intendencia de Montevideo inauguró formalmente la nueva plaza ubicada en la intersección de Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, un moderno espacio público de 5.200 metros cuadrados diseñado en conjunto con los habitantes de la zona para el esparcimiento de toda la familia.

El proyecto forma parte de un plan integral de urbanización en el polígono delimitado por las calles Tte. Galeano, Timoteo Vitti, Sixtina y Roberto Ibáñez, en un predio que fue cedido por la Cartera de Tierras de la comuna con el doble objetivo de habitabilidad y cohesión social: la construcción de viviendas y la creación de infraestructura comunitaria.

Un diseño nacido del presupuesto participativo

La concepción de la plaza no fue un proceso unidireccional. Las primeras mesas barriales e instancias de intercambio comenzaron a finales de 2024, involucrando activamente a las familias de la zona junto a equipos técnicos de la División Espacios Públicos, el Departamento de Planificación y la Secretaría de Barrios.

El resultado de este diagnóstico participativo se traduce en un equipamiento de primer nivel que incluye:

  • Deporte y recreación: Cancha multifunción y una pista de patín.

  • Cultura y comunidad: Un anfiteatro al aire libre para eventos barriales.

  • Infancia y descanso: Sector de juegos infantiles, áreas verdes equipadas y redes de iluminación.

  • Seguridad: El espacio contará con servicio permanente de cuidaparques.

De la superficie total del predio, 2.700 metros cuadrados corresponden a áreas pavimentadas, mientras que los 2.500 metros cuadrados restantes fueron destinados a la consolidación de espacios verdes.

Transformación barrial e integración desde 2022

Desde el Departamento de Desarrollo Urbano destacaron que esta inauguración es el corolario de un tejido de intervenciones sociales y edilicias que la comuna viene desplegando en el territorio desde el año 2022.

"El proceso estuvo acompañado por distintas acciones orientadas a fortalecer la integración social y comunitaria del barrio", señalaron las autoridades.

Entre los logros más significativos del programa en este sector de Piedras Blancas se destacan la entrega de 28 viviendas construidas a través del Programa Convive (en convenio con FUCVAM bajo el sistema de ayuda mutua), el diseño y autoconstrucción del salón comunal de Santa María de Piedras Blancas, y el despliegue de asistencia sanitaria mediante la instalación periódica de un policlínico móvil.

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