Sindicato llevará a Fiscalía denuncias contra Prefectura por presuntas irregularidades.

Según señaló, el conflicto surge a partir de una interpretación que, a juicio del sindicato, confunde la flexibilización introducida en la Ley de Pesca respecto a la integración de tripulaciones con las exigencias que regulan el reconocimiento de títulos profesionales.

Montaña recordó que la modificación legal aprobada en 2021 aumentó el porcentaje de trabajadores extranjeros que pueden integrar las tripulaciones pesqueras, pero aseguró que esa reforma no tiene "nada que ver" con los requisitos para validar títulos obtenidos fuera del país. “Una cosa es la ley de las tripulaciones y otra cosa es la ley de reconocimiento de títulos profesionales del Uruguay”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los oficiales de máquinas deben cursar carreras de entre cinco y seis años en instituciones nacionales especializadas y que los títulos extranjeros deben atravesar procesos de revalidación establecidos en el Decreto 311 y en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), ratificado por Uruguay.

Sin embargo, denunció que la Prefectura estaría reconociendo titulaciones extranjeras, particularmente provenientes de Indonesia, sin cumplir esos procedimientos. “Está haciendo aceptación de titulaciones de extranjeros en contra de la ley y en contra del Decreto 311”, aseguró.

Cuatro embarcaciones observadas

El sindicato afirma haber identificado al menos cuatro embarcaciones en las que se habrían detectado situaciones incompatibles con la normativa vigente.

“Tenemos una clara evidencia de que hay falta de transparencia”, sostuvo Montaña, quien cuestionó que los pedidos de información realizados por la organización no hayan obtenido respuestas satisfactorias.

Según explicó, el problema comenzó a ser detectado a principios de este año, aunque la presencia de trabajadores extranjeros en el sector se remonta a 2022. “Nunca habían salido como oficiales. Hoy en día es una carrera protegida por la soberanía nacional y por la seguridad marítima”, afirmó.

Consultado sobre las explicaciones recibidas por parte de la autoridad marítima, señaló que Prefectura argumentó que actúa en función de circulares internas emitidas tras la modificación de la ley pesquera. Para el sindicato, ese fundamento resulta insuficiente porque las normas que regulan la validación de títulos continúan vigentes. “Prefectura está reconociendo las titulaciones con el nombre de una circular que se llama Despache Rápido”, cuestionó.

Impacto laboral y denuncias por condiciones de trabajo

El CMN sostiene que estas decisiones afectan directamente a los oficiales uruguayos y a quienes actualmente cursan estudios para ingresar a la profesión.

Montaña aseguró que la situación estaría generando pérdida de oportunidades laborales para trabajadores formados en el país y denunció que parte de los tripulantes extranjeros se desempeñan bajo condiciones inferiores a las previstas en los convenios colectivos nacionales. “Vienen en condiciones paupérrimas, con contratos de 18 meses o de un año, con salarios que no son los que están en los Consejos de Salarios ni en los convenios colectivos”, afirmó.

El sindicato también trasladó estas preocupaciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Otra denuncia: 267 waivers en poco más de dos años

La otra situación denunciada refiere al otorgamiento de waivers, autorizaciones excepcionales que permiten operar a determinadas embarcaciones bajo condiciones especiales.

De acuerdo con datos obtenidos por el sindicato, entre 2024 y abril de 2026 la Prefectura otorgó 267 de estos permisos.

Para el CMN, la cifra demuestra que una herramienta prevista para circunstancias excepcionales se ha convertido en una práctica habitual. “La ley dice que son casos excepcionales, pero la Prefectura lo convirtió en algo habitual”, afirmó Montaña.

Según explicó, muchos de esos permisos corresponden a embarcaciones extranjeras que operan en aguas uruguayas con tripulaciones también extranjeras y sin cumplir, según la interpretación sindical, con la obligación de incorporar personal uruguayo. “Tendría que llevar cada barco un tercio de tripulación uruguaya y eso tampoco está sucediendo”, sostuvo.

"Prefectura aplica mal las leyes, las lee a su conveniencia y a conveniencias de intereses extranjeros y de empresas grandes multinacionales", agregó.

Posibles medidas

Ante la falta de respuestas que consideran satisfactorias, los maquinistas evalúan profundizar las acciones legales y sindicales. “Vamos a denunciar estas situaciones y no descartamos acciones gremiales, como hacer paros o trancar el puerto de Montevideo”, advirtió.

El dirigente también cuestionó la falta de controles sobre la actuación de la autoridad marítima y reclamó una investigación que permita esclarecer los procedimientos utilizados para reconocer titulaciones extranjeras y otorgar permisos excepcionales en la actividad marítima y pesquera. "A Prefectura no la controla nadie, ni el Ministerio de Defensa la puede controlar. Tuvimos varias reuniones con la ministra [Sandra] Lazo y aún no pudo ponerle el cascabel al gato".