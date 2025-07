Microplásticos detectados por primera vez en placenta y cordón umbilical en América Latina

Además, experimentos previos del mismo equipo demostraron que algunos tipos de microplásticos, como el poliestireno, alteran el metabolismo de células placentarias humanas in vitro y aumentan la producción de radicales libres, lo que podría traducirse en efectos negativos sobre el desarrollo fetal. Si bien todavía no hay pruebas concluyentes de causalidad entre esta exposición y condiciones como el parto prematuro o el bajo peso al nacer, los investigadores insisten en la urgencia de estudiar estos vínculos y de actualizar los marcos regulatorios frente a una contaminación que empieza antes del nacimiento.

Microplásticos: de la sospecha a la evidencia científica

Hasta ahora, la presencia de microplásticos en el cuerpo humano había sido documentada en pulmones, hígado, riñones, intestinos y, más recientemente, en la leche materna. En 2021, el estudio italiano “Plasticenta” ya había marcado un hito al detectar plásticos en placentas de embarazadas sanas, aunque sin poder determinar origen ni consecuencias clínicas.

La investigación de 2024 profundizó este camino: analizó 62 placentas y detectó microplásticos en el 100% de las muestras, con niveles de hasta 790 µg por gramo. El polietileno fue el más frecuente (más del 50% del total), seguido por PVC y nylon. Y lo más preocupante: los niveles eran significativamente más altos en los casos de partos prematuros.

Aunque los autores son cautelosos y aclaran que se trata de correlación y no causalidad, el patrón es consistente. El contacto con estos materiales en etapas críticas del desarrollo podría estar interfiriendo con mecanismos inmunológicos, hormonales o neurológicos. No hay pruebas concluyentes, pero sí motivos suficientes para activar todas las alarmas.

Un mundo plástico desde antes de nacer

El hallazgo obliga a revisar un supuesto fundacional: que el cuerpo materno constituye una barrera natural capaz de filtrar las agresiones del entorno. La evidencia actual sugiere lo contrario: los microplásticos se inhalan, se beben, se ingieren con los alimentos y atraviesan tejidos, órganos y sistemas hasta llegar a la matriz de la vida.

El informe no se aventura a predecir escenarios clínicos, pero advierte sobre la urgencia de estudios longitudinales para evaluar los posibles efectos en la salud fetal, neonatal y a largo plazo. Mientras tanto, crecen las recomendaciones para reducir el contacto con materiales plásticos durante el embarazo: evitar el uso de plásticos térmicos, envases de un solo uso, cosméticos con partículas sintéticas y ambientes contaminados por fibras sintéticas en suspensión.

Contaminados antes de nacer

El diagnóstico no es fácil de digerir. Los microplásticos ya no están solo en los océanos, en los peces o en el agua embotellada. Están, literalmente, en los inicios de la vida humana. Pero la industria del plástico sigue operando con escaso control y mucha impunidad, mientras los Estados aún debaten si esto es un problema ambiental, sanitario o simplemente una “anomalía estadística”.

Este descubrimiento pone el foco sobre una realidad que ya no puede ignorarse: la contaminación plástica no es externa ni lejana. Está incrustada en el ciclo biológico y afecta incluso a quienes aún no han nacido. La ciencia avanza, pero las políticas públicas no.