Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales sindicatos |

Humo blanco

Fábricas Nacionales de Cerveza y el sindicato se encaminan a firmar un preacuerdo el viernes

El acuerdo contempla medidas para los 59 trabajadores afectados por el cierre de la planta en Minas.

Fabricas Nacionales de Cerveza y el sindicato firmarán preacuerdo.&nbsp;

Fabricas Nacionales de Cerveza y el sindicato firmarán preacuerdo. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) dio un paso decisivo en la reestructuración de su esquema productivo industrial en Uruguay. Durante el mes de agosto, la compañía multinacional ratificó ante el sindicato de trabajadores su decisión firme de cerrar de forma definitiva la planta cervecera ubicada en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. Sin embargo, en el marco de las mismas negociaciones, la empresa comunicó formalmente su intención de reactivar las operaciones de la planta Cympay, situada en Paysandú, previendo el reinicio de su actividad a partir del 1° de enero de 2027.

Reorganización de la empresa

Como parte central de este plan de reorganización y optimización operativa, FNC se encuentra evaluando una inversión estratégica que ronda los 14 millones de dólares. El objetivo principal de este desembolso financiero es concentrar y fortalecer la producción nacional de cerveza en su planta principal de Montevideo, modernizando la infraestructura y capacidad instalada para absorber la demanda y centralizar los procesos logísticos y de elaboración en la capital del país.

En paralelo a los anuncios industriales, la dirección de FNC sostiene intensas mesas de negociación con la representación sindical para definir el futuro laboral de los 59 trabajadores directamente afectados por el cese definitivo de las operaciones en Lavalleja. Las conversaciones han estado enfocadas en acordar planes de egreso, posibles reubicaciones, indemnizaciones y coberturas de seguro de desempleo que permitan mitigar el impacto social y económico derivado del desmantelamiento del centro productivo en Minas.

Tras semanas de complejas tratativas, las conversaciones entre la empresa y el gremio han alcanzado un punto de inflexión favorable. Según consignó la diaria, las partes han logrado consensuar los aspectos centrales del diferendo y se encaminan a ratificar un preacuerdo formal este viernes. Este entendimiento busca dar certezas jurídicas y laborales a las familias de los operarios afectados, al tiempo que establece las bases para el nuevo modelo operacional que la cervecera desplegará en el territorio uruguayo hacia 2027.

El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) Bruno Pastorino dijo que están ultimando los detalles en la redacción del documento, aunque “a grandes rasgos ya está”, y se seguirán reuniendo de manera bipartita a lo largo de esta semana. Con todo, están citados este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para rubricar el acuerdo: desde la cartera confirmaron que la cita para “firmar la parte bipartita del convenio” y señalaron que es “altamente probable” que la instancia sea por la mañana, aunque el sindicato también deberá tratarlo en asamblea posteriormente.

Con respecto a los contenidos, un primer eje tiene que ver con los 59 trabajadores afectados por el cierre de la planta en Minas. Pastorino indicó que, de ese total, 28 decidieron trasladarse a trabajar en Montevideo. La intención es que en noviembre lo anterior “ya esté cerrado” y se concreten los traslados, dado que ese mes se vence el seguro de paro, al tiempo que el grupo de trabajadores cumplirá cuatro meses en esa situación.

Temas

Te puede interesar