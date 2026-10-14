Fábricas Nacionales de Cerveza y el sindicato se encaminan a firmar un preacuerdo el viernes

Tras semanas de complejas tratativas, las conversaciones entre la empresa y el gremio han alcanzado un punto de inflexión favorable. Según consignó la diaria, las partes han logrado consensuar los aspectos centrales del diferendo y se encaminan a ratificar un preacuerdo formal este viernes. Este entendimiento busca dar certezas jurídicas y laborales a las familias de los operarios afectados, al tiempo que establece las bases para el nuevo modelo operacional que la cervecera desplegará en el territorio uruguayo hacia 2027.

El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) Bruno Pastorino dijo que están ultimando los detalles en la redacción del documento, aunque “a grandes rasgos ya está”, y se seguirán reuniendo de manera bipartita a lo largo de esta semana. Con todo, están citados este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para rubricar el acuerdo: desde la cartera confirmaron que la cita para “firmar la parte bipartita del convenio” y señalaron que es “altamente probable” que la instancia sea por la mañana, aunque el sindicato también deberá tratarlo en asamblea posteriormente.

Con respecto a los contenidos, un primer eje tiene que ver con los 59 trabajadores afectados por el cierre de la planta en Minas. Pastorino indicó que, de ese total, 28 decidieron trasladarse a trabajar en Montevideo. La intención es que en noviembre lo anterior “ya esté cerrado” y se concreten los traslados, dado que ese mes se vence el seguro de paro, al tiempo que el grupo de trabajadores cumplirá cuatro meses en esa situación.