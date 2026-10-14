Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) dio un paso decisivo en la reestructuración de su esquema productivo industrial en Uruguay. Durante el mes de agosto, la compañía multinacional ratificó ante el sindicato de trabajadores su decisión firme de cerrar de forma definitiva la planta cervecera ubicada en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. Sin embargo, en el marco de las mismas negociaciones, la empresa comunicó formalmente su intención de reactivar las operaciones de la planta Cympay, situada en Paysandú, previendo el reinicio de su actividad a partir del 1° de enero de 2027.
Humo blanco
Fábricas Nacionales de Cerveza y el sindicato se encaminan a firmar un preacuerdo el viernes
El acuerdo contempla medidas para los 59 trabajadores afectados por el cierre de la planta en Minas.