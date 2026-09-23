Paro del taxi este jueves en defensa de la mampara

El paro no tiene hora de finalización. Cuando termine la movilización, el sindicato volverá a reunirse y definirá el levantamiento de la medida.

Mampara desde 1994

La mampara de seguridad de los taxis se instaló en 1994, en un contexto de aumento de las rapiñas y asesinatos de taxistas. La medida fue impulsada por los trabajadores del sector y terminó siendo establecida como obligatoria por la Intendencia de Montevideo.

Fue el 25 de enero de 1994 cuando el intendente Tabaré Vázquez firmó la resolución n.º 348/94, que dispuso la obligatoriedad de instalar una mampara de seguridad. La resolución señalaba expresamente que la medida respondía a las condiciones de seguridad en que se prestaba el servicio y que su finalidad era proteger la integridad física de los conductores.

La medida establecía una separación física entre los asientos delanteros y traseros, de modo que el pasajero no pudiera atacar directamente al conductor desde atrás. En paralelo se exigieron otros elementos de seguridad, como un cofre para guardar el dinero y un sistema de aviso luminoso. La obligatoriedad comenzó a fiscalizarse el 4 de julio de 1994.