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Paro del taxi este jueves en defensa de la mampara

El uso obligatorio de la mampara en el taxi data de 1994 cuando el intendente Tabaré Vázquez autorizó su instalación como respuesta a la ola de robos.

Paro de taxis este jueves.

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Por Redacción Caras y Caretas

Los trabajadores del taxi paralizarán este jueves sus tareas desde las 9 de la mañana con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) primero, y luego a la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Rechazan la posibilidad de quitar la mampara de seguridad.

El paro y la movilización tienen su origen en la falta de avances en el Consejo de Salarios y en el rechazo a los planteos de las empresas en esa negociación colectiva, explicó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Texímetro y Telefonistas (Suatt), Damián Fernández, en declaraciones a Subrayado.

Rechazan, también, la posibilidad de quitar la mampara de seguridad de los taxis, instalada hace más de 30 años, y que los propietarios de coches con taxímetro cuestionan y quieren sacar hace varios años.

El paro no tiene hora de finalización. Cuando termine la movilización, el sindicato volverá a reunirse y definirá el levantamiento de la medida.

Mampara desde 1994

La mampara de seguridad de los taxis se instaló en 1994, en un contexto de aumento de las rapiñas y asesinatos de taxistas. La medida fue impulsada por los trabajadores del sector y terminó siendo establecida como obligatoria por la Intendencia de Montevideo.

Fue el 25 de enero de 1994 cuando el intendente Tabaré Vázquez firmó la resolución n.º 348/94, que dispuso la obligatoriedad de instalar una mampara de seguridad. La resolución señalaba expresamente que la medida respondía a las condiciones de seguridad en que se prestaba el servicio y que su finalidad era proteger la integridad física de los conductores.

La medida establecía una separación física entre los asientos delanteros y traseros, de modo que el pasajero no pudiera atacar directamente al conductor desde atrás. En paralelo se exigieron otros elementos de seguridad, como un cofre para guardar el dinero y un sistema de aviso luminoso. La obligatoriedad comenzó a fiscalizarse el 4 de julio de 1994.

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