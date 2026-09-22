Desmienten a Gandini: La entrada de camiones del puerto estaba cerrada por fuertes vientos, no por el paro

Reclamo

“Lo importante es que hay una resolución que fija determinados trabajos, y eso se está cumpliendo a rajatabla por los trabajadores de TCP”, resaltó el lunes el secretario general del sindicato portuario. Los servicios mínimos "únicamente son para los trabajadores de TCP, ellos son los únicos que están trabajando en el puerto hoy”, subrayó.

En el sindicato están recibiendo asesoramiento legal sobre el decreto del gobierno porque “estamos en contra y lo rechazamos porque es un atentado directo a las libertades sindicales y no se puede quedar con estos antecedentes”, afirmó. “Más allá de que la resolución es de carácter transitorio y limitado, está mal aplicado”, evaluó.

El martes a las 11 de la mañana, luego de la finalización del paro, el sindicato está citado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para una reunión tripartita con el gobierno y la empresa para seguir la negociación por el convenio colectivo, que no ha llegado a un acuerdo y mantiene un fuerte conflicto que afecta a buena parte del sistema productivo del país.

Servicios mínimos

El decreto de servicios mínimos fue firmado por el ministro de Trabajo Juan Castillo, y la ministra de Transporte Etcheverry el viernes 11 de setiembre y establece que: deberán prestarse los siguientes servicios mínimos en la terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo “servicios de muelle de carga y descarga de buques, de recepción de contenedores llenos y vacíos (transporte carretero y eventualmente fluvial), importación y exportación”. El decreto solo alcanza a los trabajadores de TCP, una empresa público privada cuyo accionista mayoritario es la empresa belga Katoen Natie, y el dueño minoritario es el estado uruguayo a través de ANP.