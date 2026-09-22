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Política TCP | puerto |

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Desmienten a Gandini: La entrada de camiones del puerto estaba cerrada por fuertes vientos, no por el paro

El director por la oposición en la Administración de Puertos había dicho que los servicios mínimos que aplica el gobierno en medio del conflicto con TCP no habían impedido que se cortara el tránsito de camiones.

Gandini omitió decir que los camiones no entraron al puerto por fuertes vientos

Gandini omitió decir que los camiones no entraron al puerto por fuertes vientos
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Por Agustín Büchner

El lunes por la mañana el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, advirtió a través de su cuenta de X que en el marco del paro nacional de 24 horas del Sindicato Único Portuario (Supra) “el único acceso de camiones” estaba cerrado. Sin embargo la información sobre el motivo del cierre fue falsa.

Según el dirigente nacionalista “aunque haya Servicios Mínimos” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) o empresas privadas que estén trabajando, al no haber Guardia Gremial en ANP “las barreras quedan bajas impidiendo el movimiento de contenedores, granos, autos, pesca, y toda carga posible, salvo Celulosa qué ingresa por tren y los pasajeros por Acceso Yacaré”.

El lunes a la hora que Caras y Caretas consultó a una fuente del oficialismo en ANP, y al secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, la información que se manejaba por las fuentes consultadas era que el paro podía haber afectado la operativa del transporte carretero. Sin embargo más tarde circuló un dato aclaratorio, es que "el viento en el puerto llegó casi a 100 kilómetros por hora, y después de los 60 km kilómetros por hora se detienen las actividades, no por medidas sindicales, sino por protocolos de seguridad", transmitió Reinaldo. La fuente del oficialismo coincidió con el nuevo dato: "es un protocolo que se aplica siempre. Ayer y anoche el viento fue fuerte".

Reclamo

“Lo importante es que hay una resolución que fija determinados trabajos, y eso se está cumpliendo a rajatabla por los trabajadores de TCP”, resaltó el lunes el secretario general del sindicato portuario. Los servicios mínimos "únicamente son para los trabajadores de TCP, ellos son los únicos que están trabajando en el puerto hoy”, subrayó.

En el sindicato están recibiendo asesoramiento legal sobre el decreto del gobierno porque “estamos en contra y lo rechazamos porque es un atentado directo a las libertades sindicales y no se puede quedar con estos antecedentes”, afirmó. “Más allá de que la resolución es de carácter transitorio y limitado, está mal aplicado”, evaluó.

El martes a las 11 de la mañana, luego de la finalización del paro, el sindicato está citado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para una reunión tripartita con el gobierno y la empresa para seguir la negociación por el convenio colectivo, que no ha llegado a un acuerdo y mantiene un fuerte conflicto que afecta a buena parte del sistema productivo del país.

Servicios mínimos

El decreto de servicios mínimos fue firmado por el ministro de Trabajo Juan Castillo, y la ministra de Transporte Etcheverry el viernes 11 de setiembre y establece que: deberán prestarse los siguientes servicios mínimos en la terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo “servicios de muelle de carga y descarga de buques, de recepción de contenedores llenos y vacíos (transporte carretero y eventualmente fluvial), importación y exportación”. El decreto solo alcanza a los trabajadores de TCP, una empresa público privada cuyo accionista mayoritario es la empresa belga Katoen Natie, y el dueño minoritario es el estado uruguayo a través de ANP.

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