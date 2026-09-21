Cámaras empresariales reclaman medidas ante conflicto portuario

Con respecto al paro de este lunes, indicaron que la medida "extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades”.

Pérdidas por medidas

Indicaron que en lo que va del año, “se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025”. "En promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado”, sostienen.

“Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”, expresaron.

Más adelante, indicaron que cuentan con “reporte de faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios”.

Mostraron su preocupación ante “la incertidumbre permanente", de "tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo", porque esto "termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover”.

Preocupados

“La falta de certezas daña nuestra conectividad y nos aleja del objetivo de desarrollarnos como hub logístico”, agregaron.

Reclamaron alcanzar “un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable” y dijeron que “preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país”.

“La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva”, sostuvieron.