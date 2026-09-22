La contadora Laura Scalabrino, esposa del exsenador del Partido Nacional y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, es investigada por la Fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Angelita Romano, en el marco de la Operación Trazador, un operativo contra una organización internacional de narcotráfico que terminó con la incautación de 264 kg de droga, entre cocaína y pasta base, por la que fue condenado Pablo Leiva, asesor de el edil del sector de Gandini, Gonzalo Gómez.
Blanqueo narco
Esposa de Jorge Gandini investigada por caso de asesor blanco condenado por lavado del narcotráfico
Laura Scalabrino, esposa del exsenador nacionalista, Jorge Gandini, es dueña de la casa de cambio donde operaba el condenado por lavado de activos, Pablo Leiva.