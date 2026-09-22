Esposa de Jorge Gandini investigada por caso de asesor blanco condenado por lavado del narcotráfico

En la declaración jurada que presentó Gandini en agosto de 2025 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), figura a nombre de su esposa, Laura Scalabrino, como un bien ganancial la suma de US$ 309.000 de la agencia 71/02 de Abitab.

Seis meses antes, en la declaración jurada de febrero de 2025, no hay registros de esa actividad declarados.

Según consignó la diaria en base a fuentes de la investigación, Scalabrino habría adquirido el cambio hace aproximadamente un año, y Leiva, que vivía a menos de 20 cuadras, operaba allí con frecuencia para pagar los aportes al Banco de Previsión Social de una empresa constructora.

De hecho, responsabilizar a la empresa constructora será parte de la estrategia que utilizará para desmarcarse la defensa de Scalabrino y Gandini, que este martes brindará una conferencia de prensa para expresarse sobre el escándalo judicial que explotó en el seno de su núcleo político y familiar.