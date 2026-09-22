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Política Gandini | narcotráfico | lavado

Blanqueo narco

Esposa de Jorge Gandini investigada por caso de asesor blanco condenado por lavado del narcotráfico

Laura Scalabrino, esposa del exsenador nacionalista, Jorge Gandini, es dueña de la casa de cambio donde operaba el condenado por lavado de activos, Pablo Leiva.

Laura Scalabrino y Jorge Gandini.

Laura Scalabrino y Jorge Gandini.
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Por Redacción Caras y Caretas

La contadora Laura Scalabrino, esposa del exsenador del Partido Nacional y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, es investigada por la Fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Angelita Romano, en el marco de la Operación Trazador, un operativo contra una organización internacional de narcotráfico que terminó con la incautación de 264 kg de droga, entre cocaína y pasta base, por la que fue condenado Pablo Leiva, asesor de el edil del sector de Gandini, Gonzalo Gómez.

Leiva fue condenado el viernes pasado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. En su casa encontraron más 3 millones de pesos y 45 mil dólares en efectivo, y una máquina para contar billetes.

Fajos de dinero hallados en la casa de asesor blanco condenado.

Fajos de dinero hallados en la casa de asesor blanco condenado.

Casa de cambio que usaba Leiva para el lavado es de la esposa de Gandini

Scalabrino es investigada por ser la dueña del cambio y agencia 71/02 de la red de cobranza Abitab, ubicado en Avda. Dámaso Antonio Larrañaga 3301 esquina J. S. Elcano (Ta-Ta) donde Leiva realizaba sus operaciones de lavado del narcotráfico, según consta de los celulares decomisados en los allanamientos Pérez Castellanos y Brazo Oriental y periciados, informó en X Eduardo Preve y confirmó Caras y Caretas.

En la declaración jurada que presentó Gandini en agosto de 2025 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), figura a nombre de su esposa, Laura Scalabrino, como un bien ganancial la suma de US$ 309.000 de la agencia 71/02 de Abitab.

Seis meses antes, en la declaración jurada de febrero de 2025, no hay registros de esa actividad declarados.

Según consignó la diaria en base a fuentes de la investigación, Scalabrino habría adquirido el cambio hace aproximadamente un año, y Leiva, que vivía a menos de 20 cuadras, operaba allí con frecuencia para pagar los aportes al Banco de Previsión Social de una empresa constructora.

De hecho, responsabilizar a la empresa constructora será parte de la estrategia que utilizará para desmarcarse la defensa de Scalabrino y Gandini, que este martes brindará una conferencia de prensa para expresarse sobre el escándalo judicial que explotó en el seno de su núcleo político y familiar.

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